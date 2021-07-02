«На Евро надо было попадать. Это мы сделали». Короткий пересказ почти трехчасового выступления Черчесова
Главный тренер сборной России попытался ответить на все возможные вопросы.
Главный тренер сборной России попытался ответить на все возможные вопросы.
Станислав Черчесов два с половиной часа отвечал на вопросы журналистов. Уловить мысль не всегда было легко, поэтому держите предельно сжатый пересказ.
Важно: мы передаем общий смысл слов тренера, с буквальными цитатами могут быть расхождения. Если вы хотите прочитать более подробно, вот онлайн
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