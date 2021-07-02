«На Евро надо было попадать. Это мы сделали». Короткий пересказ почти трехчасового выступления Черчесова

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
тв
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
15:39 (мск), источник: Sports.ru

«На Евро надо было попадать. Это мы сделали». Короткий пересказ почти трехчасового выступления Черчесова

Главный тренер сборной России попытался ответить на все возможные вопросы.

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Источник: РИА "Новости"

Станислав Черчесов два с половиной часа отвечал на вопросы журналистов. Уловить мысль не всегда было легко, поэтому держите предельно сжатый пересказ.

Важно: мы передаем общий смысл слов тренера, с буквальными цитатами могут быть расхождения. Если вы хотите прочитать более подробно, вот онлайн пресс-конференции.

***

  • Тренер сборной — государственная должность, я солдат своей страны. Давайте немного успокоимся. На чемпионат Европы надо было попадать. Это мы сделали. Эти [футболисты] хотят, но пока не могут. Те, кто вроде бы мог, не в том состоянии по той или иной причине. Можно было лучше, можно было нет. Психолога в команде у меня не будет. В спорте ответственность за результат несет главный тренер. Если результата нет, надо сесть и поговорить. Была планерка с Дюковым, но на ней отставку не обсуждали. Когда у тебя по 10−14 футболистов выбывает за сбор, ты не можешь сделать вещи, которые планируешь.
  • По пробегу мы вторые после Чехии в группе и вообще поставили на Евро рекорд — 119+ км в одном матче. Миранчук и Головин получили много критики, с чем я не согласен. Претензия к команде одна: хоть бы раз кто-то куда-то опоздал! Нужно быть немножко хулиганами.
  • Гильерме не было, потому что пропустил 3, а потом 4 от Бельгии и не выручал весной в РПЛ. Решение приняли, потому что будет тот-то, тот-то, тот-то, потому, потому, потому.
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  • Смолову не могли дать место в основе, как он проявляет себя в запасе, мы видели на ЧМ, вы не видели. Его твит после объявления состава — доказательство, что правильно сделали, что не взяли. Если он будет основным, будет играть в сборной.
  • Шунина заменили на Сафонова по ходу турнира, потому что есть моменты, которые мы видим во время и после игры. Не против, чтобы Сафонов и дальше был основным.
  • Видео с Дзюбой — непростительная вещь, но надо одно от другого отделять. Самые воспитанные никогда ничего не выигрывают. Лидерские качества он не утратил. Выступал точно так же, как капитан венгров. Но мы это не показали, у нас не «Дом-2».
  • Поругал команду за одно — за то, что не было лежащих бельгийцев, ни одной карточки не получили.
  • За Кокориным не следим, но знаем, где он. Из «Сочи» было бы больше шансов сыграть на Евро.
  • Переводя на русский заявление Путина: надо выслушать, что было сделано позитивного, обсудить с теми, кто это сделал и что-то недоделал, и принять спокойно решение. Надо сесть, подумать, принять решение.
  • Передали пост Заремы. Я с ней знаком, общались. Почему меня не любят? Думают, что я заменил Плетикосу на Джанаева, но при мне он играл все возможные матчи.
  • Я себя чувствую полевым командиром, а эксперты — штабные офицеры.
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История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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