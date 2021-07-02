«Третий брат Кличко»: фанаты смеются над пресс-конференцией Черчесова

На протяжение двух с половиной часов специалист отвечал на вопросы журналистов о своих футболистах, объяснял причины неудачи на континентальном первенстве, заявлял о нежелании подавать в отставку и… злился из-за масочного режима.

Однако, несмотря на открытость тренера, в соцсетях выступление Черчесова не оценили. Фанатов смутили формулировки специалиста, которые спровоцировали нескончаемый поток шуток в Twitter:

— «Все думали, что Черчесов уйдет из сборной, а теперь согласны и на то, чтобы он ушел хотя бы с пресс-конференции», — реагирует @romanger89;.

— «Черчесов смеется в лицо тем, кто называет Моргенштерна главным шоуменом страны. Так врываться в медиапространство может только он», — пишет @Profdilet;.

— «Черчесов на пресс-конференции находился дольше, чем сборная на ЕВРО», — шутит @atrand0m;.

— «Кличко, перелогиньтесь», — призывает легенду бокса из Украины @Malkovlad;.

— «Черчесов — третий брат Кличко, ничего не понятно!» — выдал @DmitryKanakov;.

— «Черчесов — лучший стендап-комик 2021 года», — замечает @modern_noah;.

— «Судя по языку, у сборной России снова иностранный тренер», — иронизирует @stan_minin_;.

— «Вот такие люди, как Черчесов, и сдают ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов», — грустит @8ktoto8;.

* * *

Сборная России заняла последнее, четвертое место в квартете В и покинула ЕВРО-2020 после группового этапа.