«Третий брат Кличко»: фанаты смеются над пресс-конференцией Черчесова
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
На протяжение двух с половиной часов специалист отвечал на вопросы журналистов о своих футболистах, объяснял причины неудачи на континентальном первенстве, заявлял о нежелании подавать в отставку и… злился
Однако, несмотря на открытость тренера, в соцсетях выступление Черчесова не оценили. Фанатов смутили формулировки специалиста, которые спровоцировали нескончаемый поток шуток в Twitter:
— «Все думали, что Черчесов уйдет из сборной, а теперь согласны и на то, чтобы он ушел хотя бы с пресс-конференции», — реагирует @romanger89;.
— «Черчесов смеется в лицо тем, кто называет Моргенштерна главным шоуменом страны. Так врываться в медиапространство может только он», — пишет @Profdilet;.
— «Черчесов на
— «Кличко, перелогиньтесь», — призывает легенду бокса из Украины @Malkovlad;.
— «Черчесов — третий брат Кличко, ничего не понятно!» — выдал @DmitryKanakov;.
— «Черчесов — лучший
— «Судя по языку, у сборной России снова иностранный тренер», — иронизирует @stan_minin_;.
— «Вот такие люди, как Черчесов, и сдают ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов», — грустит @8ktoto8;.
* * *
Сборная России заняла последнее, четвертое место в квартете В и покинула ЕВРО-2020 после группового этапа.
Отметим, что разгромное поражение от Дании (1:4) стало для национальной команды 20-м в 57 встречах под руководством Станислава Черчесова. Больше поражений не было ни при одном главном тренере.