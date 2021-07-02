«Третий брат Кличко»: фанаты смеются над пресс-конференцией Черчесова

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
тв
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
17:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Третий брат Кличко»: фанаты смеются над пресс-конференцией Черчесова

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пресс-конференция главного тренера сборной России Станислава Черчесова после провального ЕВРО-2020, безусловно, стало главным событием дня в мире отечественного спорта.

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Источник: РИА "Новости"

На протяжение двух с половиной часов специалист отвечал на вопросы журналистов о своих футболистах, объяснял причины неудачи на континентальном первенстве, заявлял о нежелании подавать в отставку и… злился из-за масочного режима.

Однако, несмотря на открытость тренера, в соцсетях выступление Черчесова не оценили. Фанатов смутили формулировки специалиста, которые спровоцировали нескончаемый поток шуток в Twitter:

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— «Все думали, что Черчесов уйдет из сборной, а теперь согласны и на то, чтобы он ушел хотя бы с пресс-конференции», — реагирует @romanger89;.

— «Черчесов смеется в лицо тем, кто называет Моргенштерна главным шоуменом страны. Так врываться в медиапространство может только он», — пишет @Profdilet;.

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— «Черчесов на пресс-конференции находился дольше, чем сборная на ЕВРО», — шутит @atrand0m;.

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— «Кличко, перелогиньтесь», — призывает легенду бокса из Украины @Malkovlad;.

— «Черчесов — третий брат Кличко, ничего не понятно!» — выдал @DmitryKanakov;.

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— «Черчесов — лучший стендап-комик 2021 года», — замечает @modern_noah;.

— «Судя по языку, у сборной России снова иностранный тренер», — иронизирует @stan_minin_;.

— «Вот такие люди, как Черчесов, и сдают ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов», — грустит @8ktoto8;.

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* * *

Сборная России заняла последнее, четвертое место в квартете В и покинула ЕВРО-2020 после группового этапа.

Отметим, что разгромное поражение от Дании (1:4) стало для национальной команды 20-м в 57 встречах под руководством Станислава Черчесова. Больше поражений не было ни при одном главном тренере.

 Ненависть, политика и огромные деньги. Почему Черчесов — большая проблема
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
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