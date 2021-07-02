Саутгейт впечатлен работой Шевченко в сборной Украины
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча ¼ финала Евро-2020 против сборной Украины. Он отметил работу своего коллеги Андрея Шевченко.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча ¼ финала Евро-2020 против сборной Украины. Он отметил работу своего коллеги Андрея Шевченко.
«Мы знаем, что Украина — хорошая команда, — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА 2 июля. — Меня очень впечатлила работа Андрея. Осенью у них была пара неприятных результатов в Лиге наций, но они справились.
Добились отличного результата во Франции и на этой неделе здорово сыграли со Швецией. Так что, если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие».
Матч Украина — Англия состоится 2 июля в Риме (Италия) на «Стадио Олимпико». Начало в 22.00 по московскому времени.