Саутгейт впечатлен работой Шевченко в сборной Украины

«Мы знаем, что Украина — хорошая команда, — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА 2 июля. — Меня очень впечатлила работа Андрея. Осенью у них была пара неприятных результатов в Лиге наций, но они справились.



Добились отличного результата во Франции и на этой неделе здорово сыграли со Швецией. Так что, если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие».