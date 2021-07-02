«Я — за Черчесова. У нас любят уничтожать». Интервью Виктории Лопыревой о Евро-2020 и сборной России

Очень болела за Францию в 1/8 финала. Но иногда демонстрация своего превосходства — лишнее

— Виктория, многие фавориты Евро повылетали — в том числе твоя «темная лошадка» Голландия. Ожидала чего-то подобного?

— Как большой фанат футбола, смотрю все матчи плей-офф, поэтому неудачи некоторых топ-сборных стали вполне ожидаемыми, но есть и те, кто очень удивил. Что касается моей «темной лошадки»… (улыбается). Оранжевые порадовали нас зрелищной и результативной игрой на групповом этапе и, конечно, должны были проходить Чехию. Однако за такие ошибки, как игра рукой де Лигта в единоборстве с Шиком и удаление за это, на стадии плей-офф, увы, не прощают.

— Ты говоришь, что смотрела все встречи, но некоторые из них оказались невероятно скучны…

— К счастью, таких совсем мало.

— Получилось, что группа смерти — Франция, Германия, Португалия, Венгрия — действительно оказалась роковой для ее участников. Это единственный квартет, сборные из которого не представлены в ¼ финала.

— Да, выглядит сенсационно. Но давайте разберем вылет каждой. Бельгии удалось выключить из игры Роналду, далее они отдали мяч сопернику и начали разрывать его оборону контратаками. Несмотря на статистику — всего один удар в створ в исполнении Торгана Азара, — команда Роберто Мартинеса контролировала матч и добилась нужного результата.

— Германия?

— Немцы еще в группе столкнулись с большими проблемами и, как мне кажется, вполне закономерно потерпели поражение от англичан.

— Ну и Франция.

— Что касается французов, за которых болела и очень переживала: провели очень слабый первый тайм против Швейцарии, далее отличный 25-минутный отрезок — и абсолютно непонятное завершение. Считаю, команда такого уровня просто обязана уметь удерживать комфортное преимущество в счете, сбивать темп, катать мяч и т. д. Мне непонятно, для чего чемпионы мира продолжили играть в открытый футбол (разводит руками).

— Расстроили они?

— Не выйти в четвертьфинал после сейва Ллориса, красивейших голов Бензема и Погба — это ужасно.

— Ты написала в соцсетях про «пижонов французов». Недооценили Швейцарию?

— Понимаешь, когда коллектив состоит из молодых талантов топ-уровня, демонстрация своего превосходства неизбежна, но иногда это лишнее. Мне кажется, здесь должен вмешиваться тренер.

— Что ты имеешь в виду? В какой-то момент класс перешел в пижонство?

— Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что подобное случается ровно тогда, когда цель перестает оправдывать средства.

— А что случилось с Мбаппе — не справился с давлением?

— Пенальти — всегда лотерея, и незабитый 11-метровый никак не характеризует футболиста.

— Он уже антигерой всего Евро и войдет в историю?

— Антигероем его не считаю — Кильян демонстрировал отличный футбол на протяжении турнира и был максимально полезен. Возможно, не справился с давлением, но нереализованные пенальти есть у всех, даже у Месси с Роналду.

Украина — просто красавцы

— Какой матч впечатлил тебя на стадии 1/8 финала больше всего?

— Испания — Хорватия — пожалуй, лучший Евро-2020 на сегодня.

— Когда смотришь, как Швейцария героически проходит Францию, Чехия — Голландию, а Австрия дает бой Италии, — не вспоминается о наших? Почему не можем так играть?

— Мне очень нравится тенденция в современном футболе, когда середняки — Швейцария, Чехия, Дания, Швеция, Венгрия — повышают свой уровень и доказывают, что не являются легкой добычей даже для топовых сборных. После ЧМ-2018 в России мне казалось, что мы тоже в этом списке, но, к сожалению, выступление на Евро продемонстрировало, что это не так…

— Твое отношение к главному тренеру нашей сборной Станиславу Черчесову как-то изменилось?

— Я правда за него в этой ситуации. У нас любят уничтожать.

— Но он же провалил турнир…

— Да, команда не оправдала надежд болельщиков, и это очевидно. Но Станислав Саламович не скрывается от СМИ и не исключает своей отставки. Буквально пару минут назад закончилась 2,5-часовая пресс-конференция, на которой главный тренер отвечал на разные вопросы, в том числе очень неудобные. Я расстроена выступлением сборной, но отношение к Саламовичу не изменилось.

— А вот Украина уже в ¼ финала…

— Да, парни — просто красавцы. С большим интересом смотрела их битву со шведами. И желаю удачи в матче с англичанами.

— В Глазго на встрече Швеция — Украина на российского болельщика на трибуне напали фанаты жовто-блакитных. Он сидел с нашим триколором, но поддерживал украинскую команду. Сам потом говорил нашему изданию, что, идя на трибуну, не ждал ничего подобного, просто хотел просто показать, что футбол — вне политики. Что скажешь?

— Слышу от тебя впервые. Неприятный инцидент, но это отдельный случай, который не отражает истинных отношений между нашими болельщиками.

Испанцы начали забивать после моей сторис

— Давай поговорим о будущем — о парах ¼ финала. Чего ты ждешь от каждой из этих игр. Швейцария — Испания?

— Ставлю на Испанию. Команда Луиса Энрике мне симпатична, и с момента, когда просила испанцев чаще бить по воротам, они стабильно отгружают соперникам по пять мячей (смеется). Так держать!

— А как ты их об этом просила, напомни.

— Записала сторис в Instagram перед матчем со словаками, где похвалила ребят, сказала, что все хорошо, но удары-то где? В тот же вечер — 5:0 (смеется).

— Бельгия — Италия.

— Пожалуй самый непредсказуемый матч ¼ финала. Буду болеть за итальянцев. Надеюсь Роберто Манчини сможет навязать свою игру бельгийцам, которым придется выйти на поле без Де Брейне и Эдена Азара, насколько я знаю.

— Но есть Лукаку…

— Очень опасный форвард. Именно поэтому не уверена в победе итальянцев, а надеюсь на нее (улыбается).

— Чехия — Дания.

— Чехи — молодцы, а Шик претендует на звание главного бомбардира Евро. Однако, если скандинавы продолжат в том же духе, думаю, шансы на победу в Баку у славян станут мизерными.

— Кстати, про Баку: как ты относишься, что все матчи турнира разбросаны по всей Европе — в плане логистики и в период пандемии коронавируса все очень неудобно?

— В целом мне нравится формат. Да, логистика сложная, однако чемпионат Европы — довольно короткий турнир с небольшим количеством матчей, и не думаю, что какая-либо из команд устала от перелетов. Что же касается перемещений болельщиков в столь непростое время, то да, есть ограничения, многие потеряли свои билеты, но, к сожалению, это наша новая реальность, и относиться к таким трудностям нужно с пониманием.

— Ну и заключительная пара ¼ финала — Украина — Англия.

— Мы слышали много критики в адрес главного тренера британцев Гарета Саутгейта. Его упрекали в том, что он слишком много мудрит и тем самым не дает раскрыться своим звездным футболистам, но, похоже, Гарет нащупал свою игру. Но будем болеть за братскую сборную Украины. Хотя фаворит, конечно, Англия.