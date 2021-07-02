Появилась петиция с требованием отставки Черчесова
ЕВРО-2020. Появилась петиция с требованием отставки главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
ЕВРО-2020. Появилась петиция с требованием отставки главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
«Сборная России при Черчесове не сделала шага вперёд. Она не добилась результатов, которые позволяли бы судить о том, что футбол движется вперёд. В сборной нет новых лиц, у сборной нет четкого будущего. Главный тренер активно рассказывает нам о том, что в сборной появляются новые игроки, но вот только появляются они по объективным причинам, которые вызваны тем, что игроки, которые раньше выступали в сборной, решили прекратить свои выступления. У Черчесова ограниченный взгляд на игру сборной, который заключается в единственной тактике, которую может соблюдать наша сборная», — написал автор петиции.
В первый час после публикации петицию подписали более 1400 человек.
Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с 2016 года. Российская команда не смогла выйти в