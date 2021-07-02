Появилась петиция с требованием отставки Черчесова

Онлайн-петиция размещена на сайте change.org. Автор приводит семь причин для отставки Черчесова. По мнению автора, Черчесов «не очень стремится исправить сложившуюся ситуацию, давая резкие ответы, ставя себя выше всех остальных, не признавая своих ошибок, которые у него имеются».

«Сборная России при Черчесове не сделала шага вперёд. Она не добилась результатов, которые позволяли бы судить о том, что футбол движется вперёд. В сборной нет новых лиц, у сборной нет четкого будущего. Главный тренер активно рассказывает нам о том, что в сборной появляются новые игроки, но вот только появляются они по объективным причинам, которые вызваны тем, что игроки, которые раньше выступали в сборной, решили прекратить свои выступления. У Черчесова ограниченный взгляд на игру сборной, который заключается в единственной тактике, которую может соблюдать наша сборная», — написал автор петиции.