На Евро-2020 забито 10 автоголов — это больше, чем за все прошлые чемпионаты Европы

Автогол Закарии стал десятым в общем зачёте Евро-2020 — это больше, чем на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых. За всю историю континентальных первенств было забито 9 автоголов, а на Евро-2020 уже к стадии четвертьфинала их 10.