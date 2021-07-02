Моуринью назвал Бензема фантастическим игроком

«Мне немного жаль, что Франция не прошла в ¼ финала, из-за Бензема. Думаю, у него наконец-то был шанс получить золотой мяч. Он потрясающий игрок и очень хорошо играл под огромным давлением.



Когда я был в “Тоттенхэме”, меня просили сравнить Кейна с другими нападающими. Я всегда упоминал Бензема, потому что эти нападающие очень много дают своим командам, даже если не забивают. Другие ничего не приносят команде, если не забивают. Они обычные бомбардиры. Эти двое не просто бомбардиры.



Бензема — фантастический игрок. Он заботится о себе, сейчас его форма лучше, чем 10 лет назад. Он играет на удивление хорошо», — цитирует Моуринью Talksport.