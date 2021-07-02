Во время четвертьфинала Евро в Петербурге на поле выбежал болельщик
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Во втором тайме четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Швейцарии и Испании на поле выбежал болельщик.
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Во втором тайме четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Швейцарии и Испании на поле выбежал болельщик.
Встреча проходит в
Болельщик прорвался на поле сразу после того, как сборная Швейцарии сравняла счет. Он успел поздравить нескольких футболистов и был задержан сотрудниками службы безопасности.