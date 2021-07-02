Бельгия и Италия назвали стартовые составы на матч ¼ финала Евро-2020
ЕВРО-2020. Кевин де Брейне выйдет в стартовом составе сборной Бельгии на матч ¼ финала чемпионата Европы по футболу против сборной Италии, сообщается на сайте УЕФА.
ЕВРО-2020. Кевин де Брейне выйдет в стартовом составе сборной Бельгии на матч ¼ финала чемпионата Европы по футболу против сборной Италии, сообщается на сайте УЕФА.
Игра состоится в пятницу в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.
Стартовый состав сборной Бельгии выглядит следующим образом: Тибо Куртуа (вратарь), Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Томас Вермален, Аксель Витсель, Кевин де Брейне, Юри Тилеманс, Ромелу Лукаку, Тома Менье, Торган Азар, Жереми Доку.
В составе сборной Италии на поле с первых минут выйдут: Джанлуиджи Доннарумма (вратарь), Джованни Ди Лоренцо, Джорджио Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Марко Верратти, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле, Николо Барелла, Леонардо Бонуччи.