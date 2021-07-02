Швейцария едва не сотворила еще одну суперсенсацию. Испания прошла лишь по пенальти

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
19:00ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
22:002-й таймБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46Испания
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
23:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Швейцария едва не сотворила еще одну суперсенсацию. Испания прошла лишь по пенальти

Героем встречи стал вратарь швейцарцев Зоммер, но и он не вытащил для своей команды серию послематчевых пенальти.

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24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Конечно, Питер ждал топовую афишу Испания — Франция, но швейцарцы своим героизмом в понедельник все переиначили. А по итогам самого яркого дня чуть ли не во всей истории Евро можно было ожидать чего-то зрелищного и от матча Швейцария — Испания.

Перед игрой на подступах к стадиону в центре внимания был Лука Лутенбах — тот самый болельщик, который стал символом победы Швейцарии над Францией. Ничего необычного он не делал — смотрел игру, расстраивался и радовался. Просто удачно попал в трансляцию и прославился на всю Европу. В итоге швейцарская авиакомпания решила хайпануть на популярности болельщика и организовала ему выезд в Питер на четвертьфинал.

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Было видно, что Лука устал от такого внимания к своей скромной персоне, но от фотографий и интервью не отказывался. Заимев снимок со звездой в телефоне, многие болельщики отходили и тихонько спрашивали, кто это вообще такой. Зато в представлениях не нуждался испанец Маноло со своим знаменитым барабаном. Его точно знают все.

Не сказать, что швейцарцы и испанцы добрались до Питера в большом количестве. Национальных цветов на трибунах было совсем немного, и на этом фоне выделялись своими желтыми звездами три вьетнамских флага.

Швейцарцы понесли существенную потерю — из-за дисквалификации игру пропускал Джака. Заменил его Закария, и с ним в самом начале встречи случилась неприятность. Он неудачно попытался заблокировать удар Альбы и переправил мяч в собственные ворота. Это уже 10-й автогол на этом Евро, но у болельщиков все равно находятся идеи для мемов.

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В остальном в первом тайме ничего не напоминало о том, какую феерию устраивали обе команды на предыдущей стадии. Швейцарцы играли правильно и осторожно, а пропущенный мяч — это просто несчастный случай. В исполнении испанцев хотелось увидеть что-то более интересное, но счет их полностью устраивал.

Видимо, с этим ощущением команда Луиса Энрике и вышла на второй тайм. Не взбодрили испанцев и две замены в атакующей линии. В итоге швейцарцы сравняли счет в середине второго тайма, и гол этот был абсолютно заслуженным. До этого «отмазаться» за автогол мог Закария, едва не забил в ближний угол Цубер, а затем швейцарцы поймали соперника на ошибке в обороне, и Шакири забил с передачи Фройлера.

Для Швейцарии все складывалось хорошо, но за 10 минут до конца команда лишилась еще одного основного опорника. Фройлер в подкате срубил Морено, и арбитр без всяких просмотров зажег красную карточку. Стало ясно, что игра перейдет в дополнительное время — по такой игре Испании не помогло бы забить даже большинство.

Зато в дополнительное время испанцы включились по-настоящему. За первые 15 минут они нанесли четыре удара в створ ворот, но Зоммер устроил настоящее шоу и все эти мячи вытащил! Ничего не изменилось и во второй части овертайма. Испания всеми силами пыталась уйти от серии пенальти, но Зоммер был против. Из-за великолепной игры голкипера весь стадион начал болеть за Швейцарию, а контроль мяча испанцами сопровождался недовольным гулом.

Перед серией пенальти на стадионе завели The Clash — London Calling. Зоммер, у которого за 120 минут набежало 10 сейвов (рекорд турнира), выглядел уверенным. Да еще и швейцарский сектор оказался за его спиной. Однако это не помогло. Бускетс попал в штангу, Зоммер один удар потащил, но швейцарцы били уж очень плохо. Отдадим должное и Симону, который отразил два удара. Его, кстати, официально признали игроком матча.

На этом турнире мы видели две Испании — скучную и забивающую по пять мячей. На этот раз команда Луиса Энрике была ближе к первой версии, но все это не имеет никакого значения. Испания едет в Лондон на полуфинал Евро!

Швейцария
1:1
По пенальти: 1:3Основное время: 1:1 (0:1)
Испания
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История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
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20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
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