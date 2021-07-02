Швейцария едва не сотворила еще одну суперсенсацию. Испания прошла лишь по пенальти
Героем встречи стал вратарь швейцарцев Зоммер, но и он не вытащил для своей команды серию послематчевых пенальти.
Героем встречи стал вратарь швейцарцев Зоммер, но и он не вытащил для своей команды серию послематчевых пенальти.
Конечно, Питер ждал топовую афишу Испания — Франция, но швейцарцы своим героизмом в понедельник все переиначили. А по итогам самого яркого дня чуть ли не во всей истории Евро можно было ожидать
Перед игрой на подступах к стадиону в центре внимания был Лука Лутенбах — тот самый болельщик, который стал символом победы Швейцарии над Францией. Ничего необычного он не делал — смотрел игру, расстраивался и радовался. Просто удачно попал в трансляцию и прославился на всю Европу. В итоге швейцарская авиакомпания решила хайпануть на популярности болельщика и организовала ему выезд в Питер на четвертьфинал.
Было видно, что Лука устал от такого внимания к своей скромной персоне, но от фотографий и интервью не отказывался. Заимев снимок со звездой в телефоне, многие болельщики отходили и тихонько спрашивали, кто это вообще такой. Зато в представлениях не нуждался испанец Маноло со своим знаменитым барабаном. Его точно знают все.
Не сказать, что швейцарцы и испанцы добрались до Питера в большом количестве. Национальных цветов на трибунах было совсем немного, и на этом фоне выделялись своими желтыми звездами три вьетнамских флага.
Швейцарцы понесли существенную потерю —
В остальном в первом тайме ничего не напоминало о том, какую феерию устраивали обе команды на предыдущей стадии. Швейцарцы играли правильно и осторожно, а пропущенный мяч — это просто несчастный случай. В исполнении испанцев хотелось увидеть
Видимо, с этим ощущением команда Луиса Энрике и вышла на второй тайм. Не взбодрили испанцев и две замены в атакующей линии. В итоге швейцарцы сравняли счет в середине второго тайма, и гол этот был абсолютно заслуженным. До этого «отмазаться» за автогол мог Закария, едва не забил в ближний угол Цубер, а затем швейцарцы поймали соперника на ошибке в обороне, и Шакири забил с передачи Фройлера.
Для Швейцарии все складывалось хорошо, но за 10 минут до конца команда лишилась еще одного основного опорника. Фройлер в подкате срубил Морено, и арбитр без всяких просмотров зажег красную карточку. Стало ясно, что игра перейдет в дополнительное время — по такой игре Испании не помогло бы забить даже большинство.
Зато в дополнительное время испанцы включились
Перед серией пенальти на стадионе завели The Clash — London Calling. Зоммер, у которого за 120 минут набежало 10 сейвов (рекорд турнира), выглядел уверенным. Да еще и швейцарский сектор оказался за его спиной. Однако это не помогло. Бускетс попал в штангу, Зоммер один удар потащил, но швейцарцы били уж очень плохо. Отдадим должное и Симону, который отразил два удара. Его, кстати, официально признали игроком матча.
На этом турнире мы видели две Испании — скучную и забивающую по пять мячей. На этот раз команда Луиса Энрике была ближе к первой версии, но все это не имеет никакого значения. Испания едет в Лондон на полуфинал Евро!