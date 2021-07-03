Сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата Европы

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Матч прошел в Германии. Счет во встрече открыли итальянцы: на 31-й минуте отличился Никола Барелла. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье удвоил преимущество команды Роберто Манчини. Сборная Бельгии отыграла один мяч в добавленное время первого тайма. Пенальти реализовал Ромелу Лукаку.

Во втором тайме бельгийцы не сумели сравнять счет. Италия вышла в полуфинал чемпионата Европы.

Соперниками итальянцев в поединке за путевку в финал станет сборная Испании. Матч пройдет 6 июля. Испанцы в свою очередь преодолели сопротивление команды Швейцарии. Подопечные Луиса Энрике переиграли соперников в серии послематчевых пенальти.