Италия и Испания в ½ финала! Это классика Евро: встречаются каждый турнир с 2008-го
Ремейк финала-2012, после которого обе сборные проваливались 9 лет.
Ремейк финала-2012, после которого обе сборные проваливались 9 лет.
Италия в мегаматче вырвала победу у Бельгии во втором четвертьфинале Евро. Итальянцы забили два еще в первом тайме (Барелла просто красиво, Инсинье — очень красиво), под самый перерыв получили ответ с пенальти от Ромелу Лукаку. Во втором тайме бельгийцы несколько раз были очень близки, но так и не сравняли — 2:1.
Это значит, что в первом полуфинале Евро сыграют Испания и Италия.
Испания в полуфинале крупного турнира впервые с 2012-го. Тогда казалось, что команда непобедима, она выиграла третий большой турнир подряд, но после — неудачи: невыход из группы на ЧМ в Бразилии и два вылета в 1/8 финала в 2016-м и 2018-м (от России).
Испанцы первый раз в истории на крупном турнире прошли два раунда подряд, когда не укладывались в основное время. В 1/8 финала против них спаслись хорваты — пришлось делать из 3:3 еще более яркие 5:3 в
Испания не проигрывает 13 матчей подряд: на этом отрезке шесть побед и семь ничьих. Предыдущее поражение было в октябре 2020-го — от Украины в Лиге наций (потенциально с ними можно встретиться и на Евро, но только в финале).
Испания против Италии — классика чемпионатов Европы, они встречаются на каждом турнире начиная с 2008-го.
По пути к первому из трех подряд больших титулов, на Евро-2008, команды пересеклись тоже в четвертьфинале — тогда это был старт
В Польше/Украине сыграли дважды: в группе была ничья 1:1, потом в финале — разгром 4:0, один из самых однозначных решающих матчей больших турниров сборных за последние годы.
Через год бились в Кубке конфедераций, как раз в полуфинале: было 0:0 в основное время, испанцы вышли в финал после затяжной серии пенальти. Следом два товарищеских матчах: домашняя победа испанцев в Мадриде, 1:1 при ответном визите в Удине.
Евро-2016 — это встреча сразу на старте
Они же уместились в одну отборочную группу к ЧМ-2018: в Турине сыграли 1:1, в Мадриде испанцы победили 3:0.
И вот теперь в Лондоне 6 июля нас ждет новая серия.