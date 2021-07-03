Италия и Испания в ½ финала! Это классика Евро: встречаются каждый турнир с 2008-го

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
11:50 (мск), источник: Sports.Ru

Италия и Испания в ½ финала! Это классика Евро: встречаются каждый турнир с 2008-го

Ремейк финала-2012, после которого обе сборные проваливались 9 лет.

Наверх
Источник: AFP 2021

Италия в мегаматче вырвала победу у Бельгии во втором четвертьфинале Евро. Итальянцы забили два еще в первом тайме (Барелла просто красиво, Инсинье — очень красиво), под самый перерыв получили ответ с пенальти от Ромелу Лукаку. Во втором тайме бельгийцы несколько раз были очень близки, но так и не сравняли — 2:1.

Это значит, что в первом полуфинале Евро сыграют Испания и Италия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Испания

Во время загрузки произошла ошибка.

  • Испания в полуфинале крупного турнира впервые с 2012-го. Тогда казалось, что команда непобедима, она выиграла третий большой турнир подряд, но после — неудачи: невыход из группы на ЧМ в Бразилии и два вылета в 1/8 финала в 2016-м и 2018-м (от России).

  • Испанцы первый раз в истории на крупном турнире прошли два раунда подряд, когда не укладывались в основное время. В 1/8 финала против них спаслись хорваты — пришлось делать из 3:3 еще более яркие 5:3 в экстра-таймах. Теперь вели у Швейцарии и ей тоже позволили сравнять.

  • Испания не проигрывает 13 матчей подряд: на этом отрезке шесть побед и семь ничьих. Предыдущее поражение было в октябре 2020-го — от Украины в Лиге наций (потенциально с ними можно встретиться и на Евро, но только в финале).

Италия

Во время загрузки произошла ошибка.
  • Италия дошла до такой стадии тоже первый раз за девять лет: в финале Евро-2012 как играли испанцы с итальянцами. Провал Италии с того момента даже жестче, они в 2016-м прошли на раунд дальше, но гораздо больнее ударил пролет вообще мимо ЧМ-2018. В 2014-м они тоже не вышли из группы.
  • Итальянцы остались последними на турнире, кто выиграл все матчи: из группы со стопроцентным результатом вышли еще Нидерланды (проиграли Чехии сразу в 1/8 финала) и Бельгия (ее только что убрала сама Италия). Да, с Австрией на старте плей-офф не справились в основное время, но все-таки победили благодаря голам с игры, а не в серии пенальти — так что тоже можно считать.
  • Роберто Манчини продолжает свою суперсерию без поражений: уже 32 матча. Национальный рекорд превзошли еще в 1/8 финала против Австрии, сейчас его улучшили и приблизились к мировому: им пока владеют Бразилия и как раз Испания — у них по 35.

История противостояния

Испания против Италии — классика чемпионатов Европы, они встречаются на каждом турнире начиная с 2008-го.

По пути к первому из трех подряд больших титулов, на Евро-2008, команды пересеклись тоже в четвертьфинале — тогда это был старт плей-офф. Там-то и могло все оборваться, не начавшись: после нулей дошло до серии пенальти, только в ней дальше прошла Испания. Чтобы победить Россию с Германией и взять трофей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Польше/Украине сыграли дважды: в группе была ничья 1:1, потом в финале — разгром 4:0, один из самых однозначных решающих матчей больших турниров сборных за последние годы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Через год бились в Кубке конфедераций, как раз в полуфинале: было 0:0 в основное время, испанцы вышли в финал после затяжной серии пенальти. Следом два товарищеских матчах: домашняя победа испанцев в Мадриде, 1:1 при ответном визите в Удине.

Евро-2016 — это встреча сразу на старте плей-офф, в 1/8 финала: дальше прошли итальянцы, 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Они же уместились в одну отборочную группу к ЧМ-2018: в Турине сыграли 1:1, в Мадриде испанцы победили 3:0. Тогда-то Италия напрямую не вышла, а потом проиграла стыки.

И вот теперь в Лондоне 6 июля нас ждет новая серия.

Читайте также
Италия
-:-
Первый тайм: 0:0
Испания
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Главные темы
Италия идеально прошла проверку топ-соперником в лице Бельгии
«За нас почти вся Европа». Украина готова к рубке с Англией
4 дня назад над ним смеялись. Теперь он тащит Испанию к финалу
Италия и Испания – классика Евро. Они играют 4-й турнир подряд
Стогниенко прокомментирует финал Евро-2020 на канале «Россия 1». Один из полуфиналов покажет Первый канал
Зеленский пообщался с футболистами сборной Украины перед матчем с Англией
Саутгейт обязан побеждать: анонс матча Украина — Англия
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Андрей Шевченко назвал ключевое отличие сборных Англии и Украины
«Не Кремлю принимать такие решения». Песков — о возможной отставке Черчесова
Унай Симон: я бы отдал приз лучшему игроку матча Испания — Швейцария Яну Зоммеру
Мартинес: Мы не выиграли Евро, но можем гордиться командой
Де Брейне: хочу поблагодарить медиков, это странный ЧЕ для меня
Римские болельщики ликуют после победы сборной Италии в ¼ финала ЕВРО
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Кадр дня
Кевин де Брейне после матча с Италией
Манчини: не думаю, что Италии было слишком тяжело в матче с бельгийцами
Спинаццола получил серьезную травму ахилла и выбыл на несколько месяцев
Италия вышла в полуфинал Евро, потеряв Спинаццолу. Он лучший в сборной и спас команду от гола Лукаку
Лоренцо Инсинье признан лучшим игроком матча Евро с бельгийцами
У Италии Манчини 32 матча подряд без поражений. Команда обновила рекорд
Сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата Европы
Швейцария едва не сотворила еще одну суперсенсацию. Испания прошла лишь по пенальти
Сборная Испании обыграла Швейцарию и стала первым полуфиналистом Евро
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Бельгия и Италия назвали стартовые составы на матч ¼ финала Евро-2020
Появилась петиция с требованием отставки Черчесова
Во время четвертьфинала Евро в Петербурге на поле выбежал болельщик
Моуринью назвал Бензема фантастическим игроком
«Я — за Черчесова. У нас любят уничтожать». Интервью Виктории Лопыревой о Евро-2020 и сборной России
На Евро-2020 забито 10 автоголов — это больше, чем за все прошлые чемпионаты Европы
Швейцария — Испания: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Саутгейт впечатлен работой Шевченко в сборной Украины
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
«Третий брат Кличко»: фанаты смеются над пресс-конференцией Черчесова
Кроос завершил карьеру в сборной Германии. Он выступал за команду с 2010 года
«На Евро надо было попадать. Это мы сделали». Короткий пересказ почти трехчасового выступления Черчесова
«Черчесов говорит на русском, но я его не понимаю». Как реагируют на пресс-конференцию тренера сборной России
Швейцарский болельщик с вирусного фото теперь звезда. К нему идут рекламодатели, Swiss Air подарила билет в Питер
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Кот-оракул из Эрмитажа предсказал победу футболистов из Испании
Станислав Черчесов назвал единственную претензию к футболистам сборной России
Черчесов: непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной России
Черчесов объяснил, почему сборной России на Евро-2020 не удалось повторить успех ЧМ-2018
Черчесов не согласен с неудовлетворительной оценкой его работы в сборной
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь