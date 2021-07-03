У Италии Манчини 32 матча подряд без поражений. Команда обновила рекорд
Сборная Италии обыграла Бельгию (2:1) в матче ¼ финала Евро-2020.
Сборная Италии обыграла Бельгию (2:1) в матче ¼ финала Евро-2020.
Команда Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 32 матчей, обновив национальный рекорд.
Предыдущий рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.
Манчини возглавил Италию в мае 2018 года, уйдя из «Зенита».
В полуфинале Италия сыграет с Испанией 6 июля в Лондоне.