Лоренцо Инсинье признан лучшим игроком матча Евро с бельгийцами
Футболист сборной Италии Лоренцо Инсинье признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата Европы против сборной Бельгии, сообщает
Футболист сборной Италии Лоренцо Инсинье признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата Европы против сборной Бельгии, сообщает
Игра в Мюнхене завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев. Инсинье стал автором второго гола сборной Италии и на 79-й минуте был заменен на Доменико Берарди.
В полуфинале итальянцы 6 июля на «Уэмбли» сыграют со сборной Испании.