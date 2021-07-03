Италия вышла в полуфинал Евро, потеряв Спинаццолу. Он лучший в сборной и спас команду от гола Лукаку

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28-летний защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола сверкал на Евро-2020. Итальянец из «Ромы» привлек внимание топ-клубов и стал настоящим открытием турнира.

Леонардо дважды становился лучшим игроком матча (против Швейцарии и Австрии), оказывает огромное влияние на атаку сборной Италии: его игра на левом фланге — лучший пример того, чего ждут болельщики и тренеры от атакующих латералей. У него и рекорд этого Евро по скорости — 33,7 км/ч.

При этом Спинаццола хорош и в обороне. В игре ¼ финала с Бельгией он сделал важнейший сэйв, который принес Италии полуфинал. В середине второго тайма после прострела Де Брейне с левого фланга мяч дошел до Лукаку: форвард попытался пробить в пустой угол, но попал в бедро Спинаццоле.

Заслуга Леонардо в том, что он не бросил свой фланг и опекал Лукаку, сумел притормозить, когда мяч пошел за спину и выставить ногу — все вкупе помогло спасти Италию от пропущенного гола.

К сожалению, Италия сыграет там против Испании без своего лидера. На 77-й минуте Спинаццола в погоне за Азаром получил повреждение: у футболиста поехала нога и он не смог подняться — поле покинул только на носилках.

Конечно, это трагедия для Италии: Спинаццола долго лежал на газоне в слезах, пока врачи оказывали ему первую помощь, а партнеры пытались подбодрить.