Спинаццола получил серьезную травму ахилла и выбыл на несколько месяцев
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в матче ¼ финала чемпионата Европы против Бельгии (2:1).
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в матче ¼ финала чемпионата Европы против Бельгии (2:1).
Об этом пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
У Спинаццолы диагностирован разрыв ахиллового сухожилия. Футболист выбыл на несколько месяцев и больше не сыграет на Евро-2020.
В полуфинале сборная Италии встретится с командой Испании, которая ранее в пятницу в Петербурге обыграла швейцарцев (1:1, 3:1 — по пенальти). Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.