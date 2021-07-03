Италия идеально прошла проверку топ-соперником. Манчини изменил менталитет сборной
Итальянцы играли во владение до 80-й минуты.
Итальянцы играли во владение до 80-й минуты.
Отсутствие Эдена Азара, который не успел восстановиться от повреждения, стало единственной потерей Бельгии на матч с Италией. Его заменил Доку. Зато смог выйти с первых
Роберто Мартинес не стал менять расстановку и стиль: команда выстроилась с тремя центральными
Роберто Манчини сделал две замены по сравнению с матчем с Австрией. Кьеллини вместо Ачерби — это, вероятно, решение персонально под Лукаку, а Кьеза заслужил место в основе великолепным выходом на замену. Стиль Италии не изменился: как всегда у Манчини, команда много владела мячом и защищалась прессингом на чужой половине поля.
Важная деталь: когда прессинг работал и в эпизодах позиционной обороны Италия была в порядке. Но в переходной фазе проблемы случались.
В первые 20 минут Бельгия нанесла три удара, в том числе с двух метров после углового. Все три были заблокированы.
Возможно, разрыв этой зоны мог быть ещё более опасным, но на том же правом фланге Мёнье играл просто ужасно. В первом тайме он отдал 27 пасов — из них всего 15 точных.
Бельгия создавала полумоменты, а забивала Италия. Первый гол после подачи со штрафного был отменён
Возможно, позиционному футболу Манчини не хватает остроты, зато его игроки всегда отлично ориентируются по ситуации. Второй гол — тоже следствие случайного эпизода. Тилеманс, у которого уже была жёлтая, так боялся случайно сбить Инсинье, что убрал руки и остановился — его можно понять, так как ситуация развивалась далеко от ворот. Но и Алдервейлерд
Счёт 2:0 к концу первого тайма был не по игре. Команды были примерно равны, план Мартинеса со
Пенальти спорный. Поскольку и Доку сам задел ногой собственную ногу, но и Ди Лоренцо толкнул его рукой, когда тот пробегал мимо. Ненужный, глупый толчок в неопасной ситуации, который тем не менее мог быть поводом для пенальти. Судья Славко Винчич использовал этот повод.
После перерыва Италия даже больше владела мячом, а Бельгия
Бельгия создала опаснейший момент через 15 минут после начала второго тайма. И снова он начался с рывка Доку. Вообще, безотносительно пенальти, дуэль Доку с Ди Лоренцо была несколько односторонней. Эпизод кончился
После ещё одного опаснейшего заброса вдоль ворот с левого фланга Манчини сделал двойную замену. Вместо Верратти и Иммобиле появились Кристанте и Беллотти. Любопытно, что не Локателли, но, видимо, потому что Кристанте — более оборонительный игрок. А Иммобиле действительно потерялся без пространства.
Мартинес к этому моменту уже сделал две замены. Шадли и Мертенс появились вместо Мёнье и Тилеманса. Расстановка сохранилась, но в полузащиту
У Италии тоже случилась вынужденная замена. Спинаццола, который проводил сильный матч, тоже получил травму во время рывка. Он покинул поле в слезах и на носилках, вместо него вышел Эмерсон. Неравноценная замена.
Постоянные замены и травмы практически убили игру на 10 минут: с 70-й до 80-й. А после этого Италия уже играла как олдскульная Италия: без мяча и перед своей штрафной. В концовке Бельгия тотально контролировала мяч и имела огромное территориальное преимущество. Но позиционные атаки — не сильная сторона Мартинеса. Бельгийцы давили, но без голевых моментов. Единственный удар по воротам Доннаруммы после 80-й минуты — дальний удар Доку после сольного прохода, когда он обвёл нескольких соперников.
Бельгии не повезло пропустить два гола, когда она была не хуже. Бельгии не повезло не забить пару отличных моментов во втором тайме. Бельгии не повезло, что Доннарумме и Ди Лоренцо понадобилась медицинская помощь именно тогда, когда уже пошло добавленное время (подозрительное совпадение). Но с другой стороны: Бельгии повезло с пенальти. А если вспомнить второй тайм матча с Португалией (2:15 по ударам), с трусливым и закрытым футболом, то не Бельгии жаловаться на невезение. «Золотое поколение» опять ничего не выиграло, но конкретном в этом случае — по делу.