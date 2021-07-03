Италия идеально прошла проверку топ-соперником. Манчини изменил менталитет сборной

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Отсутствие Эдена Азара, который не успел восстановиться от повреждения, стало единственной потерей Бельгии на матч с Италией. Его заменил Доку. Зато смог выйти с первых минут-де Брёйне, который определяет игру сборной в намного большей степени, так что состав можно назвать почти идеальным.

Роберто Мартинес не стал менять расстановку и стиль: команда выстроилась с тремя центральными защитниками-ветеранами, Мёнье и Торганом Азаром на флангах и Лукаку в роли номинальной девятки, хотя по факту он постоянно отходил на правый фланг и освобождал зону для-де Брёйне.

Роберто Манчини сделал две замены по сравнению с матчем с Австрией. Кьеллини вместо Ачерби — это, вероятно, решение персонально под Лукаку, а Кьеза заслужил место в основе великолепным выходом на замену. Стиль Италии не изменился: как всегда у Манчини, команда много владела мячом и защищалась прессингом на чужой половине поля.

Важная деталь: когда прессинг работал и в эпизодах позиционной обороны Италия была в порядке. Но в переходной фазе проблемы случались.

В первые 20 минут Бельгия нанесла три удара, в том числе с двух метров после углового. Все три были заблокированы. По-настоящему опасно бельгийцы атаковали, начиная с середины тайма в быстрых атаках, когда удавалось разбить первую волну прессинга. Итальянцы с трудом справлялись с рывками Лукаку: даже когда он не тащил мяч на дриблинге (а таких эпизодов в первом тайме было несколько), то здорово оставлял пространство-де Брёйне, и тот получал коридор в центре, по которому можно выйти на ударную позицию. Так де Брёйне здорово пробил на 22-й минуте.

Возможно, разрыв этой зоны мог быть ещё более опасным, но на том же правом фланге Мёнье играл просто ужасно. В первом тайме он отдал 27 пасов — из них всего 15 точных.

Бельгия создавала полумоменты, а забивала Италия. Первый гол после подачи со штрафного был отменён из-за очевидного офсайда у Иммобиле. Но через 15 минут Италия забила снова. И снова не благодаря контролю мяча и комбинационной игре, а сочетанию индивидуального мастерства и ошибки соперника. Вертонген зачем-то пошёл в обводку в собственной штрафной и отдал неточный пас, мяч попал к Барелле, которым одни рывком ушёл до двоих и положил в дальний угол.

Возможно, позиционному футболу Манчини не хватает остроты, зато его игроки всегда отлично ориентируются по ситуации. Второй гол — тоже следствие случайного эпизода. Тилеманс, у которого уже была жёлтая, так боялся случайно сбить Инсинье, что убрал руки и остановился — его можно понять, так как ситуация развивалась далеко от ворот. Но и Алдервейлерд почему-то упустил момент для блокировки удара, а только пятился назад. В итоге, Инсинье получил время и пространство, чтобы разогнаться и подготовить удар метров с 23. Удар получился блестяще.

Счёт 2:0 к концу первого тайма был не по игре. Команды были примерно равны, план Мартинеса со смещениями-де Брёйне и Азара даже выглядел чуть предпочтительнее, потому что несколько раз приводил к полумоментам. Но Италия выжала из своих подходов максимум.

Пенальти спорный. Поскольку и Доку сам задел ногой собственную ногу, но и Ди Лоренцо толкнул его рукой, когда тот пробегал мимо. Ненужный, глупый толчок в неопасной ситуации, который тем не менее мог быть поводом для пенальти. Судья Славко Винчич использовал этот повод.

После перерыва Италия даже больше владела мячом, а Бельгия по-прежнему создавала опасность в быстрых атаках. Можно было ждать, что бельгийцы не станут отступать от стиля, который даёт им возможность для атак на пространстве, но важно, что Манчини даже не пришло в голову играть на удержание. Выигрывая. В четвертьфинале чемпионата Европы. Он действительно изменил менталитет Италии.

Бельгия создала опаснейший момент через 15 минут после начала второго тайма. И снова он начался с рывка Доку. Вообще, безотносительно пенальти, дуэль Доку с Ди Лоренцо была несколько односторонней. Эпизод кончился прострелом-де Брёйне на дальнюю штангу, где Лукаку просто не повезло попасть в пустой угол с двух метров. Попал в Спинаццолу, которого партнёры по команде поздравляли так же, как если бы он забил гол.

После ещё одного опаснейшего заброса вдоль ворот с левого фланга Манчини сделал двойную замену. Вместо Верратти и Иммобиле появились Кристанте и Беллотти. Любопытно, что не Локателли, но, видимо, потому что Кристанте — более оборонительный игрок. А Иммобиле действительно потерялся без пространства.

Мартинес к этому моменту уже сделал две замены. Шадли и Мертенс появились вместо Мёнье и Тилеманса. Расстановка сохранилась, но в полузащиту опустился-де Брёйне, так что замены можно назвать атакующими. И уже через несколько минут Шадли дёрнул мышцу бедра и был в свою очередь заменён на Прата.

У Италии тоже случилась вынужденная замена. Спинаццола, который проводил сильный матч, тоже получил травму во время рывка. Он покинул поле в слезах и на носилках, вместо него вышел Эмерсон. Неравноценная замена.

Постоянные замены и травмы практически убили игру на 10 минут: с 70-й до 80-й. А после этого Италия уже играла как олдскульная Италия: без мяча и перед своей штрафной. В концовке Бельгия тотально контролировала мяч и имела огромное территориальное преимущество. Но позиционные атаки — не сильная сторона Мартинеса. Бельгийцы давили, но без голевых моментов. Единственный удар по воротам Доннаруммы после 80-й минуты — дальний удар Доку после сольного прохода, когда он обвёл нескольких соперников.