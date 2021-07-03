Италия идеально прошла проверку топ-соперником. Манчини изменил менталитет сборной

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
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1
Бельгия
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2
Дания
33
3
Финляндия
33
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33
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1
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Уэльс
34
3
Швейцария
34
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Турция
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Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
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1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия идеально прошла проверку топ-соперником. Манчини изменил менталитет сборной

Итальянцы играли во владение до 80-й минуты.

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Отсутствие Эдена Азара, который не успел восстановиться от повреждения, стало единственной потерей Бельгии на матч с Италией. Его заменил Доку. Зато смог выйти с первых минут-де Брёйне, который определяет игру сборной в намного большей степени, так что состав можно назвать почти идеальным.

Роберто Мартинес не стал менять расстановку и стиль: команда выстроилась с тремя центральными защитниками-ветеранами, Мёнье и Торганом Азаром на флангах и Лукаку в роли номинальной девятки, хотя по факту он постоянно отходил на правый фланг и освобождал зону для-де Брёйне.

Роберто Манчини сделал две замены по сравнению с матчем с Австрией. Кьеллини вместо Ачерби — это, вероятно, решение персонально под Лукаку, а Кьеза заслужил место в основе великолепным выходом на замену. Стиль Италии не изменился: как всегда у Манчини, команда много владела мячом и защищалась прессингом на чужой половине поля.

Важная деталь: когда прессинг работал и в эпизодах позиционной обороны Италия была в порядке. Но в переходной фазе проблемы случались.

В первые 20 минут Бельгия нанесла три удара, в том числе с двух метров после углового. Все три были заблокированы. По-настоящему опасно бельгийцы атаковали, начиная с середины тайма в быстрых атаках, когда удавалось разбить первую волну прессинга. Итальянцы с трудом справлялись с рывками Лукаку: даже когда он не тащил мяч на дриблинге (а таких эпизодов в первом тайме было несколько), то здорово оставлял пространство-де Брёйне, и тот получал коридор в центре, по которому можно выйти на ударную позицию. Так де Брёйне здорово пробил на 22-й минуте.

Источник: AP 2021

Возможно, разрыв этой зоны мог быть ещё более опасным, но на том же правом фланге Мёнье играл просто ужасно. В первом тайме он отдал 27 пасов — из них всего 15 точных.

Бельгия создавала полумоменты, а забивала Италия. Первый гол после подачи со штрафного был отменён из-за очевидного офсайда у Иммобиле. Но через 15 минут Италия забила снова. И снова не благодаря контролю мяча и комбинационной игре, а сочетанию индивидуального мастерства и ошибки соперника. Вертонген зачем-то пошёл в обводку в собственной штрафной и отдал неточный пас, мяч попал к Барелле, которым одни рывком ушёл до двоих и положил в дальний угол.

Источник: Reuters

Возможно, позиционному футболу Манчини не хватает остроты, зато его игроки всегда отлично ориентируются по ситуации. Второй гол — тоже следствие случайного эпизода. Тилеманс, у которого уже была жёлтая, так боялся случайно сбить Инсинье, что убрал руки и остановился — его можно понять, так как ситуация развивалась далеко от ворот. Но и Алдервейлерд почему-то упустил момент для блокировки удара, а только пятился назад. В итоге, Инсинье получил время и пространство, чтобы разогнаться и подготовить удар метров с 23. Удар получился блестяще.

Источник: Reuters

Счёт 2:0 к концу первого тайма был не по игре. Команды были примерно равны, план Мартинеса со смещениями-де Брёйне и Азара даже выглядел чуть предпочтительнее, потому что несколько раз приводил к полумоментам. Но Италия выжала из своих подходов максимум.

Пенальти спорный. Поскольку и Доку сам задел ногой собственную ногу, но и Ди Лоренцо толкнул его рукой, когда тот пробегал мимо. Ненужный, глупый толчок в неопасной ситуации, который тем не менее мог быть поводом для пенальти. Судья Славко Винчич использовал этот повод.

Источник: AP 2021

После перерыва Италия даже больше владела мячом, а Бельгия по-прежнему создавала опасность в быстрых атаках. Можно было ждать, что бельгийцы не станут отступать от стиля, который даёт им возможность для атак на пространстве, но важно, что Манчини даже не пришло в голову играть на удержание. Выигрывая. В четвертьфинале чемпионата Европы. Он действительно изменил менталитет Италии.

Бельгия создала опаснейший момент через 15 минут после начала второго тайма. И снова он начался с рывка Доку. Вообще, безотносительно пенальти, дуэль Доку с Ди Лоренцо была несколько односторонней. Эпизод кончился прострелом-де Брёйне на дальнюю штангу, где Лукаку просто не повезло попасть в пустой угол с двух метров. Попал в Спинаццолу, которого партнёры по команде поздравляли так же, как если бы он забил гол.

Источник: Reuters

После ещё одного опаснейшего заброса вдоль ворот с левого фланга Манчини сделал двойную замену. Вместо Верратти и Иммобиле появились Кристанте и Беллотти. Любопытно, что не Локателли, но, видимо, потому что Кристанте — более оборонительный игрок. А Иммобиле действительно потерялся без пространства.

Мартинес к этому моменту уже сделал две замены. Шадли и Мертенс появились вместо Мёнье и Тилеманса. Расстановка сохранилась, но в полузащиту опустился-де Брёйне, так что замены можно назвать атакующими. И уже через несколько минут Шадли дёрнул мышцу бедра и был в свою очередь заменён на Прата.

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У Италии тоже случилась вынужденная замена. Спинаццола, который проводил сильный матч, тоже получил травму во время рывка. Он покинул поле в слезах и на носилках, вместо него вышел Эмерсон. Неравноценная замена.

Постоянные замены и травмы практически убили игру на 10 минут: с 70-й до 80-й. А после этого Италия уже играла как олдскульная Италия: без мяча и перед своей штрафной. В концовке Бельгия тотально контролировала мяч и имела огромное территориальное преимущество. Но позиционные атаки — не сильная сторона Мартинеса. Бельгийцы давили, но без голевых моментов. Единственный удар по воротам Доннаруммы после 80-й минуты — дальний удар Доку после сольного прохода, когда он обвёл нескольких соперников.

Бельгии не повезло пропустить два гола, когда она была не хуже. Бельгии не повезло не забить пару отличных моментов во втором тайме. Бельгии не повезло, что Доннарумме и Ди Лоренцо понадобилась медицинская помощь именно тогда, когда уже пошло добавленное время (подозрительное совпадение). Но с другой стороны: Бельгии повезло с пенальти. А если вспомнить второй тайм матча с Португалией (2:15 по ударам), с трусливым и закрытым футболом, то не Бельгии жаловаться на невезение. «Золотое поколение» опять ничего не выиграло, но конкретном в этом случае — по делу.

Бельгия
1:2
Первый тайм: 1:2
Италия
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История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
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Португалия
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Португалия
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