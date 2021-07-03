Манчини: не думаю, что Италии было слишком тяжело в матче с бельгийцами
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что футболистам его команды не было слишком тяжело в матче ¼ финала чемпионата Европы против команды Бельгии.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что футболистам его команды не было слишком тяжело в матче ¼ финала чемпионата Европы против команды Бельгии.
Игра, прошедшая в пятницу в Мюнхене, завершилась победой сборной Италии со счетом 2:1.
«Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в
«Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди — сборная Испании, но, чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней», — добавил специалист.
В полуфинале итальянцы сыграют со сборной Испании. Игра состоится 6 июля на лондонском стадионе «Уэмбли».