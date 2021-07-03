Манчини: не думаю, что Италии было слишком тяжело в матче с бельгийцами

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Игра, прошедшая в пятницу в Мюнхене, завершилась победой сборной Италии со счетом 2:1.

«Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно — именно это сегодня и произошло», — сказал Манчини, слова которого приводятся на сайте УЕФА.

«Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди — сборная Испании, но, чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней», — добавил специалист.