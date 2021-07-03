Римские болельщики ликуют после победы сборной Италии в ¼ финала ЕВРО
Римляне отмечают победу итальянской футбольной сборной в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу.
Римляне отмечают победу итальянской футбольной сборной в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу.
ЕВРО-2020, Александр Логунов. Болельщики, собравшиеся на площади
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся в центре ликующей толпы, моментально был облит водой и спиной почувствовал тяжесть нескольких прыгнувших на него болельщиков.
Наиболее яркие и громкие из них тут же стали мишенью пришедших в
Часть болельщиков осталась в