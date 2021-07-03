Римские болельщики ликуют после победы сборной Италии в ¼ финала ЕВРО

ЕВРО-2020, Александр Логунов. Болельщики, собравшиеся на площади Пьяцца-дель-Пополо, сразу после финального свистка устроили пляски с зажженными файерами и национальными флагами.

Корреспондент РИА Новости, оказавшийся в центре ликующей толпы, моментально был облит водой и спиной почувствовал тяжесть нескольких прыгнувших на него болельщиков.

Наиболее яркие и громкие из них тут же стали мишенью пришедших в фан-зону журналистов. Особой популярностью пользовалась целующаяся пара в красных шапках с гребнем и группы молодых людей с плакатом «лазурные ангелы (azzurro — цвет национальной сборной), поразите красных дьяволов!», адресованным бельгийской сборной.