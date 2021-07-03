Де Брейне: хочу поблагодарить медиков, это странный ЧЕ для меня
Бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне, игравший в ¼ финала с травмой, рассказал, что чемпионат Европы по футболу в целом был странным для него.
Бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне, игравший в ¼ финала с травмой, рассказал, что чемпионат Европы по футболу в целом был странным для него.
Сборная Бельгии проиграла команде Италии в Мюнхене и покидает турнир.
«Конечно, мы разочарованы. Сделали все, чтобы выиграть этот матч. Первый пропущенный гол — наша ошибка, второй — просто невероятный, — сказал Де Брейне в интервью Sporza. — Для меня это были странные недели. Хочу поблагодарить медиков. Тот факт, что я смог сыграть после надрыва связки — это здорово. Ощущал серьезное давление, но сделал все что мог, чтобы помочь команде».