Де Брейне: хочу поблагодарить медиков, это странный ЧЕ для меня

«Конечно, мы разочарованы. Сделали все, чтобы выиграть этот матч. Первый пропущенный гол — наша ошибка, второй — просто невероятный, — сказал Де Брейне в интервью Sporza. — Для меня это были странные недели. Хочу поблагодарить медиков. Тот факт, что я смог сыграть после надрыва связки — это здорово. Ощущал серьезное давление, но сделал все что мог, чтобы помочь команде».