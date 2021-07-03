Мартинес: Мы не выиграли Евро, но можем гордиться командой
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес считает, что в этой стране должны гордиться своей командой, несмотря на то, что ей не удалось завоевать титул чемпионов Европы.
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес считает, что в этой стране должны гордиться своей командой, несмотря на то, что ей не удалось завоевать титул чемпионов Европы.
Сборная Бельгии проиграла команде Италии (1:2) в четвертьфинале в Мюнхене и покидает турнир.
«Италия — очень динамичная команда и этот матч добавит им уверенности. Поздравляю их. Мы недостаточно хорошо контролировали ход матча, а они активно начали первый тайм.
После перерыва мы смогли изменить ситуацию, но не смогли реализовать свои моменты. (Кевин) Де Брейне (играл с травмой — прим.) полностью выложился на поле. Это и есть характер нашей команды.
Да, мы не достигли цели, ведь хотели выиграть титул на “Уэмбли”. Но мы должны гордиться нашими игроками», — сказал Мартинес журналистам.
«Это не должно стать окончанием карьеры для некоторых игроков. Следующие матчи уже в сентябре, совсем скоро. Сначала надо перевести дух, дать пыли осесть, а затем вернемся к этому», — добавил он.