Мартинес: Мы не выиграли Евро, но можем гордиться командой

«Италия — очень динамичная команда и этот матч добавит им уверенности. Поздравляю их. Мы недостаточно хорошо контролировали ход матча, а они активно начали первый тайм.



После перерыва мы смогли изменить ситуацию, но не смогли реализовать свои моменты. (Кевин) Де Брейне (играл с травмой — прим.) полностью выложился на поле. Это и есть характер нашей команды.



Да, мы не достигли цели, ведь хотели выиграть титул на “Уэмбли”. Но мы должны гордиться нашими игроками», — сказал Мартинес журналистам.