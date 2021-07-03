Унай Симон: я бы отдал приз лучшему игроку матча Испания — Швейцария Яну Зоммеру

«Честно говоря, я бы отдал приз лучшему игроку матча Яну Зоммеру. Это футбол. Мы заслуженно победили. Об этой победе нужно забыть так же быстро, как об ошибке в прошлом матче, потому что в следующей игре нас ждёт очень сложный соперник. К полуфиналу мы должны подойти свежими и с высоко поднятой головой. Теперь нам нужно выиграть Евро», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.