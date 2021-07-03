Унай Симон: я бы отдал приз лучшему игроку матча Испания — Швейцария Яну Зоммеру
Вратарь сборной Испании Унай Симон поделился эмоциями после победы команды над Швейцарией в ¼ финала Евро (1:1, 3:1 по пенальти). Он был признан лучшим игроком встречи.
Вратарь сборной Испании Унай Симон поделился эмоциями после победы команды над Швейцарией в ¼ финала Евро (1:1, 3:1 по пенальти). Он был признан лучшим игроком встречи.
«Честно говоря, я бы отдал приз лучшему игроку матча Яну Зоммеру. Это футбол. Мы заслуженно победили. Об этой победе нужно забыть так же быстро, как об ошибке в прошлом матче, потому что в следующей игре нас ждёт очень сложный соперник. К полуфиналу мы должны подойти свежими и с высоко поднятой головой. Теперь нам нужно выиграть Евро», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.
Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер отразил в матче 10 ударов. Это рекордный показатель в текущем турнире.