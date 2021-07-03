Де Брейне играл против Италии с разрывом связок голеностопного сустава

«Я хочу очень сильно поблагодарить наш медицинский штаб. То, что я вышел на поле с Италией — чудо, потому что у меня определенно серьезные проблемы с голеностопом. У меня разрыв связок. Я чувствовал ответственность за свою страну и хотел играть. Жаль, что нам не удалось выйти дальше», — приводит официальный сайт УЕФА слова Де Брейне.