«За нас практически вся Европа». На Украине не сомневаются в поддержке итальянцев

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«За нас практически вся Европа». На Украине не сомневаются в поддержке итальянцев

У украинцев есть одно, но серьёзное преимущество перед англичанами.

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Источник: Reuters

Сборные Англии и Украины сегодня сыграют матч четвертьфинала Евро-2020 на стадионе «Олимпико» в Риме. Украинцы не смогут приехать поддержать своих земляков из-за коронавирусных ограничений, но считают, что итальянские трибуны окажут их команде достойную поддержку.

Посол Украины в Великобритании заявил британскому изданию Daily Mail, что на матч в Риме попадут больше украинских болельщиков, чем английских: «У нас уже есть много соотечественников, работающих и обучающихся в Италии. Я считаю, что их число приближается к миллиону человек. Я не верю, что все они приедут в Рим, но у нас будет много людей, чтобы поддержать нашу футбольную команду», — сказал он.

Российский комментатор Алексей Андронов также предположил, что сборную Украины отлично поддержат в Риме: «Я думаю, колоссальная поддержка именно трибун будет у Андрея Шевченко и его итальянского штаба. И у Руслана Малиновского, который играет в Италии».

Надеюсь, что итальянские болельщики поддержат нас в Риме.
Андрей Шевченко
главный тренер сборной Украины
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Украинские болельщики убеждены, что их диаспора в Италии обеспечит соотечественникам позитивную атмосферу на стадионе.

You.me.owlsfromspace: «Нас будет поддерживать практически вся Европа и Великобритания. Боление против Англии и Франции — это старая европейская традиция. Украинская диаспора вторая по размеру в Европе, после Польши. Плюс я говорил с итальянцами, Шеву они до сих пор любят и будут поддерживать нас как своих. Конечно, кроме фанатов «Интера».

Andiy Kuluk: «Украинцев тут больше, чем стадион в Риме!».

Влад Тараненко: «У нас с Николаевской области ещё в нулевых годах многие уехали в Италию, там не только Западная Украина».

Sandro King: «Да там половина Западной Украины уже “местные жители”. Так что поддержки будет достаточно».

Напомним, что матч в столице Италии начнётся в 22:00 по московскому времени. Сборная Украины уже добилась наивысшего результата в истории выступлений на Евро, но, безусловно, постарается его ещё улучшить. Над ней, в отличие от соперника, не будет довлеть груз ответственности.

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Украина
-:-
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История чемпионатов Европы
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Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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