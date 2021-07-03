«Не Кремлю принимать такие решения». Песков — о возможной отставке Черчесова

Напомним, ранее технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. При этом появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Переговорный процесс между РФС и представителем наставника национальной команды по поводу расторжения контракта должен начаться в ближайшие дни. В это время также будет сформирован список новых претендентов на пост главного тренера национальной команды по футболу.