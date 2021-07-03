Андрей Шевченко назвал ключевое отличие сборных Англии и Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал ключевое отличие национальной команды от Англии.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал ключевое отличие национальной команды от Англии.
«Всё-таки это разная интенсивность. Английские футболисты играют в одном из лучших чемпионатов. Они привыкли к таким нагрузкам. Наши футболисты выступают в чемпионате Украины и не имеют такой интенсивности.
Говорить о восстановлении тяжело. Конечно, они находятся в лучшем положении, чем мы. Но я думаю, что желание, правильный подход, менталитет и стопроцентная самоотдача будут», — сказал Шевченко в эфире
Матч между сборными Украины и Англии состоится сегодня, 3 июля, в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.