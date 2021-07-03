Игрок сборной Украины Зинченко рассказал, за счет чего можно победить Англию

«Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Тренерский штаб объяснит нам, как этому противодействовать. Мы постараемся преподнести им огромный сюрприз. Мы прекрасно понимаем, что, чтобы пройти дальше, нам всем нужно сыграть лучшую игру в своей жизни», — сказал Зинченко.