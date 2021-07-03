Саутгейт обязан побеждать: анонс матча Украина — Англия

Кажется, Саутгейт нашел победную формулу для этого Евро. Никакого риска, главное не пропустить, а впереди что-нибудь придумаем. И Стерлинг обычно придумывает, в сборной сейчас он отвечает за голы, а не Кейн. На этом Евро Рахим забил в 3 из 4 матчей, все голы были победными. На игру с Германией англичане вышли с 5 защитниками, и этот ход сработал, опасные фланги немцев были перекрыты. Атакующий потенциал сборной Англии придушен, моментов она создает немного, но ни игроки, ни болельщики не возражают: результат есть. Победа над Германией стала самой громкой за время работы Саутгейта в сборной.



Украина уже выполнила и перевыполнила задачу-минимум. С одной победой в группе команда Шевченко пробралась в 1/8 финала и там обыграла крепкую Швецию. Под этот матч тренер тоже изменил схему и выпустил трех центральных защитников. Всех проблем это не решило, опасные моменты у ворот Бущана все равно возникали, но в целом, это помогло сине-желтым. Шевченко оставил в запасе Малиновского и перевел Зинченко на левый край — игрок «Ман Сити» и забил и сделал решающий навес в овертайме.