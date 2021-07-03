Уткин: сложно представить ситуацию, при которой Черчесова не уволят на следующей неделе



«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решён. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренером ЧМ-2018, которому была нужна поддержка в трудной ситуации. Теперь же он, в первую очередь, токсичный сотрудник, которого придётся защищать, заново утверждая в общественном мнении. Причём все эти проблемы Черчесов навлёк на себя сам, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.



Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе», — написал Уткин в своём «телеграме».