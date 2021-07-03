Уткин: сложно представить ситуацию, при которой Черчесова не уволят на следующей неделе
Известный блогер Василий Уткин оценил шансы Станислава Черчесова остаться главным тренером сборной России после ответов на
Известный блогер Василий Уткин оценил шансы Станислава Черчесова остаться главным тренером сборной России после ответов на
«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решён. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренером ЧМ-2018, которому была нужна поддержка в трудной ситуации. Теперь же он, в первую очередь, токсичный сотрудник, которого придётся защищать, заново утверждая в общественном мнении. Причём все эти проблемы Черчесов навлёк на себя сам, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.
Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе», — написал Уткин в своём «телеграме».