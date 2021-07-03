Зеленский пообщался с футболистами сборной Украины перед матчем с Англией

«Поговорил со сборной перед матчем с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Это уже стало приятной традицией. Верю, что еще не раз смогу вот так поддержать команду перед игрой от имени всех украинцев. Ребята, только вперед! Сегодня с вами на поле вся Украина!» — написал у себя в Instagram Зеленский.