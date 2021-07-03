Стогниенко прокомментирует финал Евро-2020 на канале «Россия 1». Один из полуфиналов покажет Первый канал

Игру с участием Италии и Испании в ½ финала турнира канал покажет 6 июля, а финальный матч состоится 11 июля. Обе игры прокомментирует Владимир Стогниенко. Трансляции обоих матчей начнутся в 21:50 по московскому времени.

Второй полуфинал с участием сборных Англии / Украины и Дании / Чехии 7 июля будет показан на Первом канале в 22:00.