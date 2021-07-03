Губерниев считает, что сборная Украины может стать чемпионом Европы
Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча ¼ финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Англии.
Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча ¼ финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Англии.
«Украина может стать чемпионом Европы. Любая команда, которая вышла в четвертьфинал, может выиграть турнир. И Англия, и Украина сегодня могут выиграть. Тут шансы пятьдесят на пятьдесят: либо одна команда, либо другая.
Мы сегодня будем болеть за красивый футбол.
Матч Украина — Англия пройдет сегодня, 3 июля, в Риме. Начало в 22:00 по московскому времени.
Победитель пары Украина — Англия сыграет в полуфинале чемпионата Европы с лучшей командой из противостояния Чехия — Дания.