Вратарь Украины попал в сборную осенью — из-за ковида вылетели три основных. Тащит на линии, но привозит на выходах
Ему записывал видео Буффон.
Ему записывал видео Буффон.
Вратарь Георгий Бущан — одна из причин, почему сборная Украины сегодня выйдет в Риме на четвертьфинал Евро-2020 против Англии.
Наравне с Зинченко, Ярмоленко и Яремчуком он стал важнейшим игроком группового этапа и ⅛ финала. Бущан на Евро занимает четвертое место по сэйвам (13 за 4 матча, 7 — из пределов штрафной), он даже потащил пенальти с Македонией, но пропустил после добивания.
Как так получилось, что Украину тащит (вместе с остальными) вратарь, который два года назад не был основным даже в киевском «Динамо»?
Держите его историю.
Чувство юмора Бущана — родом из Одессы. Именно там началась карьера будущего вратаря сборной Украины. Бущан играл и тренировался на стадионе, который в городе известен как «Таировская яма».
Объяснение простое. В начале 90-х там была большая яма, куда сбрасывали строительный мусор. А Василий Тодорчук, местный фанат футбола, решил на этом месте обустроить стадион. Даже трибуны тут были сделаны из старых покрышек.
Бущан на этом стадионе мог выбрать другое амплуа. Он, как и многие в начале 2000-х, восхищался игрой Шевченко в «Милане», поэтому мечтал стать нападающим. Но высокий рост предопределил карьеру, в ДЮСШ тренер поставил Георгия на позицию защитника, а тот пошел дальше и выбрал место в воротах.
В 15-летнем возрасте Бущаном активно заинтересовались «Металлист» и «Динамо». В финальной части юношеской лиги его команда финишировала четвертой, но голкипер отразил два пенальти и был признан лучшим вратарем турнира.
«В этот день мама поняла, что я серьезно занимаюсь футболом. Она мне сказала, что «Металлиста» может завтра и не быть, а вот «Динамо» — легендарный клуб, с именем и историей. Поэтому я выбрал «Динамо», — вспоминает Бущан.
В Киев Георгий приехал летом 2009-го — и сразу в дубль, а не в юниорскую команду. Половину недели он тренировался с «Динамо-2», другую половину — с 15-летними сверстниками.
Первый вызов в первую команду Бущан получил еще при Семине. На матч Лиги Европы со «Сток Сити» в 2011-м остался только один голкипер — Максим Коваль. На лавку пришлось вызывать 17-летнего кипера из дубля.
«Меня трясло целый день. Так сложились обстоятельства. Саша Шовковский получил травму на предыгровой тренировке, а третьим голкипером был Артем Кичак, но в еврокубках он не имел права играть. Так получилось, что остался один Макс Коваль. Мы сыграли матч за дубль,
После «Сток Сити» Георгий еще дважды попадал в заявку на последние туры УПЛ перед зимним перерывом, а потом очень долго играл лишь за вторую команду и дубль. Дебютировал в «Динамо» голкипер только спустя шесть лет — в августе 2017 года.
В те годы у Бущана была и насыщенная личная жизнь: в 19 лет он женился на известной балерине Кристине Шишпор, у пары родилась дочь, а спустя
«Эти шесть лет я пытался найти себя, а сегодня вы видите того Бущана, который прошел этот путь. Но это не то, что я хочу видеть, еще есть над чем работать», — объясняет Георгий.
Дебют в основной команде не встряхнул Бущана, а скорее наоборот — молодой кипер не выдержал статус.
—Подумал, что все в шоколаде. Тогда еще Макса Коваля в аренду отправили. Думаю, ну все, песня — работать не надо. А потом был тяжелый период времени: сломал ногу, потерял место в составе, развод. Казалось, сейчас ножку залечу, и все будет нормально. Но все идет от головы. Ты можешь быть физически готов, но психологически у тебя каша в голове, ничего не получается. Психология — самое главное для вратаря, — говорит Бущан.
В 2017 году Александр Шовковский завершил карьеру, и в «Динамо» освободился первый номер, который взял Бущан.
«Сейчас я, может быть, так и не сделал бы. Тогда был очень смелым. Потом уже понял, что нельзя в грязь лицом падать. Легендарный человек для “Динамо”, его номер еще не успел остыть, а уже на
За два сезона под первым номером Бущан сыграл только 21 матч во всех турнирах. Он мог покинуть «Динамо» в 2019-м после истечения контракта. Но все же решил остаться.
«Тренироваться — это классно, но хочется играть. Я очень долго думал, пару месяцев шли переговоры о новом контракте. Но стопроцентного предложения у меня на руках не было. Я привык к Киеву, мне нравится команда, я в очень близких отношениях с болельщиками. Сегодня понимаю, что правильно поступил», — сказал Бущан.
«Я привел психологическое состояние в порядок, поэтому все пошло как нужно. Я расставил все по полочкам», — объясняет прогресс Георгий.
Минувший сезон — лучший в карьере Бущана. Благодаря его сэйвам «Динамо» прорвалось в групповой этап Лиги чемпионов. В ответном матче с «Гентом» Бущан взял 14 ударов!
Топовая игра в еврокубках, а также уверенные выступления в УПЛ (за сезон Георгий отстоял на ноль в 23 матчах чемпионата) продвинули Бущана в сборную Шевченко. Георгия вызвали на сентябрьские матчи Лиги наций, а в октябре он неожиданно стал основным голкипером.
«Мой первый вызов в сборную? Сначала я подумал, что это шутка, потом сильно разволновался. В конце концов, приехал, всех ребят знал раньше, собралась хорошая компания. Была теплая атмосфера, и готовиться к матчам было весело», — вспоминает Бущан.
Тогда коронавирус выбил из колеи Андрея Пятова («Шахтер»), Андрея Лунина («Реал») и Юрия Панькива («Рух Львов»), на товарищеский матч с Францией остался только один вариант — Бущан. Дебют сам Георгий вряд ли любит вспоминать, он пропустил семь мячей, хотя еще в шести моментах потащил. А далее подвиги в Лиге наций: 13 сэйвов с Германией, 8 — с Испанией. Тогда Бущан выдал сумасшедший отрезок: в пяти матчах за «Динамо» и сборную Украины Бущан совершил 45 сэйвов.
Матч с Испанией, в котором впервые Бущан отыграл на ноль в сборной, запомнился противостоянием с Серхио Рамосом. Легендарный защитник пробивал штрафной, Бущан в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Серхио подмигнул киперу, тот ответил тем же. Пока главный кадр в карьере украинского вратаря.
Прошлой осенью Бущан встретил много суперзвезд, матчи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов — вообще особенные, ведь он давний фанат Джанлуиджи Буффона. Итальянский кипер просидел оба матча в запасе, но в Турине украинец сделал фото с легендой. А зимой Буффон даже записал обращение к Бущану, в котором пожелал ему большой и яркой карьеры.
«Болею за него с момента, когда он стал чемпионом мира — в 2006 году. Резо Чохонелидзе раньше работал в “Милане”, я попросил его договориться о футболке Буффона. Мы пришли в раздевалку туринцев, я увидел Джиджи и чуть не расплакался как маленький мальчик. Забыл про футболку. Он пожелал удачи мне, я — ему. У него сумасшедшая энергетика. И Резо сфотографировал нас на свой телефон», — говорит Бущан.
Отсутствие игровой практики в клубе у Пятова и Лунина сделало Бущана первым в сборной. Георгий хоть и временами ошибался, но в целом стабильно и на высоком уровне провел сезон. И поехал на Евро-2020 первым номером.
После четырех матчей Бущан — в топ-4 по числу сейвов. Игра на линии — самое сильное качество Бущана. Сам он говорит, что это результат хорошего выбора позиции. Один лишь высокий рост и длина рук не помогут добиться успеха. Для вратаря важно уметь правильно располагать тело и реагировать.
Координация и реакция у Георгия на высоком уровне в том числе и благодаря боксу, которым он увлекается давно. Порой Бущан складывается в самых немыслимых ситуациях и отражает сложнейшие удары в упор или с 11-метровой отметки.
«Часто стараюсь оставаться после занятий с Зинченко или Малиновским. Они мне бьют по воротам. Работа продолжается. А перед игрой мы обязательно просматриваем, кто выполняет пенальти у соперника. Поэтому
Еще один прокачанный скилл Бущана — игра ногами. То, что очень ценит во вратарях Андрей Шевченко. Процент точности его передач по прошлому сезону — 85,6%. Один из ярчайших результатов этого скилла — пас в стиле Эдерсона в товарняке против Северной Ирландии. Бущан длинной передачей вывел партнеров два в одного — правда, лайнсмен зафиксировал офсайд.
При этом в юности Бущан не так уверенно играл в пас.
«После академии у меня левая нога была для самоката. Наступило время, когда для вратаря было важно хорошо играть ногами. Я много работал с Тарасом Луценко (тренер вратарей киевского “Динамо”), очень благодарен ему», — говорит Георгий.
Но есть и большой минус. Бущан иногда ошибается на выходах. Например, в простом эпизоде в матче с Германией.
Ошибался в еврокубковых матчах за «Динамо», за что ему даже публично доставалось от Луческу.
«Я знаю свои слабые места», — подтверждает проблему Бущан.
Летом прошлого года, после выхода «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов, Мирча Луческу попросил Игоря Суркиса переподписать несколько молодых футболистов, повысив их условия до уровня ЛЧ. Но в этом списке не оказалось Бущана.
Контракт голкипера с «Динамо» действует до лета 2023 года. Успех на Евро может дать Бущану новый шанс. По информации ТаТоТаке (украинское ютуб-шоу), к Бущану есть интерес из Италии, но кажется, пока не очень предметный.
«Приятно читать, что различные клубы мной интересуются. Но пока о
Сам Бущан без ума от Серии А.
«Сейчас у меня идеальный возраст для вратаря: есть силы, эмоции и возможности для роста. Я не хочу останавливаться на том Бущане, который есть сегодня. Я хочу еще его развивать».
Автор: Олег Барков, Tribuna.com.