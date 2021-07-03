Вратарь Украины попал в сборную осенью — из-за ковида вылетели три основных. Тащит на линии, но привозит на выходах

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
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17:58 (мск), источник: Sports.Ru

Вратарь Украины попал в сборную осенью — из-за ковида вылетели три основных. Тащит на линии, но привозит на выходах

Ему записывал видео Буффон.

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Источник: Reuters
Футбол

Евро 2020
1/4 финала, 3.07.2021, 22:00

Украина-Англия-

Вратарь Георгий Бущан — одна из причин, почему сборная Украины сегодня выйдет в Риме на четвертьфинал Евро-2020 против Англии.

Наравне с Зинченко, Ярмоленко и Яремчуком он стал важнейшим игроком группового этапа и ⅛ финала. Бущан на Евро занимает четвертое место по сэйвам (13 за 4 матча, 7 — из пределов штрафной), он даже потащил пенальти с Македонией, но пропустил после добивания.

Как так получилось, что Украину тащит (вместе с остальными) вратарь, который два года назад не был основным даже в киевском «Динамо»?

Держите его историю.

Хотел быть нападающим, начинал на стадионе, где трибуны были сделаны из покрышек

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Чувство юмора Бущана — родом из Одессы. Именно там началась карьера будущего вратаря сборной Украины. Бущан играл и тренировался на стадионе, который в городе известен как «Таировская яма».

Объяснение простое. В начале 90-х там была большая яма, куда сбрасывали строительный мусор. А Василий Тодорчук, местный фанат футбола, решил на этом месте обустроить стадион. Даже трибуны тут были сделаны из старых покрышек.

Бущан на этом стадионе мог выбрать другое амплуа. Он, как и многие в начале 2000-х, восхищался игрой Шевченко в «Милане», поэтому мечтал стать нападающим. Но высокий рост предопределил карьеру, в ДЮСШ тренер поставил Георгия на позицию защитника, а тот пошел дальше и выбрал место в воротах.

В 15-летнем возрасте Бущаном активно заинтересовались «Металлист» и «Динамо». В финальной части юношеской лиги его команда финишировала четвертой, но голкипер отразил два пенальти и был признан лучшим вратарем турнира.

«В этот день мама поняла, что я серьезно занимаюсь футболом. Она мне сказала, что «Металлиста» может завтра и не быть, а вот «Динамо» — легендарный клуб, с именем и историей. Поэтому я выбрал «Динамо», — вспоминает Бущан.

В Киев Георгий приехал летом 2009-го — и сразу в дубль, а не в юниорскую команду. Половину недели он тренировался с «Динамо-2», другую половину — с 15-летними сверстниками.

Впервые попал в заявку «Динамо» в 17 лет, но дебютировал только в 23

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Первый вызов в первую команду Бущан получил еще при Семине. На матч Лиги Европы со «Сток Сити» в 2011-м остался только один голкипер — Максим Коваль. На лавку пришлось вызывать 17-летнего кипера из дубля.

«Меня трясло целый день. Так сложились обстоятельства. Саша Шовковский получил травму на предыгровой тренировке, а третьим голкипером был Артем Кичак, но в еврокубках он не имел права играть. Так получилось, что остался один Макс Коваль. Мы сыграли матч за дубль, где-то отдыхали в кафе, а утром звонят Луценко и Михайлов и сообщают, что я лечу с командой на матч Лиги Европы», — говорит Бущан.

После «Сток Сити» Георгий еще дважды попадал в заявку на последние туры УПЛ перед зимним перерывом, а потом очень долго играл лишь за вторую команду и дубль. Дебютировал в «Динамо» голкипер только спустя шесть лет — в августе 2017 года.

В те годы у Бущана была и насыщенная личная жизнь: в 19 лет он женился на известной балерине Кристине Шишпор, у пары родилась дочь, а спустя какое-то время начался разлад. Все это отражалось на игре Георгия и его психологическом состоянии.

«Эти шесть лет я пытался найти себя, а сегодня вы видите того Бущана, который прошел этот путь. Но это не то, что я хочу видеть, еще есть над чем работать», — объясняет Георгий.

Дебют в основной команде не встряхнул Бущана, а скорее наоборот — молодой кипер не выдержал статус.

—Подумал, что все в шоколаде. Тогда еще Макса Коваля в аренду отправили. Думаю, ну все, песня — работать не надо. А потом был тяжелый период времени: сломал ногу, потерял место в составе, развод. Казалось, сейчас ножку залечу, и все будет нормально. Но все идет от головы. Ты можешь быть физически готов, но психологически у тебя каша в голове, ничего не получается. Психология — самое главное для вратаря, — говорит Бущан.

Взял номер Шовковского, хотя мог уйти из «Динамо»

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В 2017 году Александр Шовковский завершил карьеру, и в «Динамо» освободился первый номер, который взял Бущан.

«Сейчас я, может быть, так и не сделал бы. Тогда был очень смелым. Потом уже понял, что нельзя в грязь лицом падать. Легендарный человек для “Динамо”, его номер еще не успел остыть, а уже на ком-то. Это было очень смело, — вспоминает Бущан. — Меня Шовковский научил молчать — не проявлять негативные эмоции. Это тебя не красит».

За два сезона под первым номером Бущан сыграл только 21 матч во всех турнирах. Он мог покинуть «Динамо» в 2019-м после истечения контракта. Но все же решил остаться.

«Тренироваться — это классно, но хочется играть. Я очень долго думал, пару месяцев шли переговоры о новом контракте. Но стопроцентного предложения у меня на руках не было. Я привык к Киеву, мне нравится команда, я в очень близких отношениях с болельщиками. Сегодня понимаю, что правильно поступил», — сказал Бущан.

Неожиданный дебют в сборной, 13 сэйвов с Германией, 8 — с Испанией

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По-настоящему первым номером «Динамо» Георгий Бущан стал только в сезоне-2019/20. Коваль уехал в «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии, а Бущан выиграл конкуренцию у Бойко и Рудько. За год одессит провел 28 матчей, 10 из которых отстоял на ноль.

«Я привел психологическое состояние в порядок, поэтому все пошло как нужно. Я расставил все по полочкам», — объясняет прогресс Георгий.

Минувший сезон — лучший в карьере Бущана. Благодаря его сэйвам «Динамо» прорвалось в групповой этап Лиги чемпионов. В ответном матче с «Гентом» Бущан взял 14 ударов!

Топовая игра в еврокубках, а также уверенные выступления в УПЛ (за сезон Георгий отстоял на ноль в 23 матчах чемпионата) продвинули Бущана в сборную Шевченко. Георгия вызвали на сентябрьские матчи Лиги наций, а в октябре он неожиданно стал основным голкипером.

«Мой первый вызов в сборную? Сначала я подумал, что это шутка, потом сильно разволновался. В конце концов, приехал, всех ребят знал раньше, собралась хорошая компания. Была теплая атмосфера, и готовиться к матчам было весело», — вспоминает Бущан.

Тогда коронавирус выбил из колеи Андрея Пятова («Шахтер»), Андрея Лунина («Реал») и Юрия Панькива («Рух Львов»), на товарищеский матч с Францией остался только один вариант — Бущан. Дебют сам Георгий вряд ли любит вспоминать, он пропустил семь мячей, хотя еще в шести моментах потащил. А далее подвиги в Лиге наций: 13 сэйвов с Германией, 8 — с Испанией. Тогда Бущан выдал сумасшедший отрезок: в пяти матчах за «Динамо» и сборную Украины Бущан совершил 45 сэйвов.

Подмигивал Рамосу после сэйва, фанат Буффона

Матч с Испанией, в котором впервые Бущан отыграл на ноль в сборной, запомнился противостоянием с Серхио Рамосом. Легендарный защитник пробивал штрафной, Бущан в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Серхио подмигнул киперу, тот ответил тем же. Пока главный кадр в карьере украинского вратаря.

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Прошлой осенью Бущан встретил много суперзвезд, матчи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов — вообще особенные, ведь он давний фанат Джанлуиджи Буффона. Итальянский кипер просидел оба матча в запасе, но в Турине украинец сделал фото с легендой. А зимой Буффон даже записал обращение к Бущану, в котором пожелал ему большой и яркой карьеры.

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«Болею за него с момента, когда он стал чемпионом мира — в 2006 году. Резо Чохонелидзе раньше работал в “Милане”, я попросил его договориться о футболке Буффона. Мы пришли в раздевалку туринцев, я увидел Джиджи и чуть не расплакался как маленький мальчик. Забыл про футболку. Он пожелал удачи мне, я — ему. У него сумасшедшая энергетика. И Резо сфотографировал нас на свой телефон», — говорит Бущан.

Бущан в четверке вратарей Евро-2020 по количеству сейвов

Отсутствие игровой практики в клубе у Пятова и Лунина сделало Бущана первым в сборной. Георгий хоть и временами ошибался, но в целом стабильно и на высоком уровне провел сезон. И поехал на Евро-2020 первым номером.

После четырех матчей Бущан — в топ-4 по числу сейвов. Игра на линии — самое сильное качество Бущана. Сам он говорит, что это результат хорошего выбора позиции. Один лишь высокий рост и длина рук не помогут добиться успеха. Для вратаря важно уметь правильно располагать тело и реагировать.

Источник: Reuters

Координация и реакция у Георгия на высоком уровне в том числе и благодаря боксу, которым он увлекается давно. Порой Бущан складывается в самых немыслимых ситуациях и отражает сложнейшие удары в упор или с 11-метровой отметки.

«Часто стараюсь оставаться после занятий с Зинченко или Малиновским. Они мне бьют по воротам. Работа продолжается. А перед игрой мы обязательно просматриваем, кто выполняет пенальти у соперника. Поэтому плюс-минус есть понимание, куда он может пробить», — объясняет голкипер.

Еще один прокачанный скилл Бущана — игра ногами. То, что очень ценит во вратарях Андрей Шевченко. Процент точности его передач по прошлому сезону — 85,6%. Один из ярчайших результатов этого скилла — пас в стиле Эдерсона в товарняке против Северной Ирландии. Бущан длинной передачей вывел партнеров два в одного — правда, лайнсмен зафиксировал офсайд.

При этом в юности Бущан не так уверенно играл в пас.

«После академии у меня левая нога была для самоката. Наступило время, когда для вратаря было важно хорошо играть ногами. Я много работал с Тарасом Луценко (тренер вратарей киевского “Динамо”), очень благодарен ему», — говорит Георгий.

Но есть и большой минус. Бущан иногда ошибается на выходах. Например, в простом эпизоде в матче с Германией.

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Ошибался в еврокубковых матчах за «Динамо», за что ему даже публично доставалось от Луческу.

«Я знаю свои слабые места», — подтверждает проблему Бущан.

Мечтает играть в Серии А, контракт с «Динамо» — до 2023-го

Летом прошлого года, после выхода «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов, Мирча Луческу попросил Игоря Суркиса переподписать несколько молодых футболистов, повысив их условия до уровня ЛЧ. Но в этом списке не оказалось Бущана.

Контракт голкипера с «Динамо» действует до лета 2023 года. Успех на Евро может дать Бущану новый шанс. По информации ТаТоТаке (украинское ютуб-шоу), к Бущану есть интерес из Италии, но кажется, пока не очень предметный.

«Приятно читать, что различные клубы мной интересуются. Но пока о какой-то конкретике я не слышал», — сказал вратарь.

Сам Бущан без ума от Серии А.

«Сейчас у меня идеальный возраст для вратаря: есть силы, эмоции и возможности для роста. Я не хочу останавливаться на том Бущане, который есть сегодня. Я хочу еще его развивать».

Автор: Олег Барков, Tribuna.com.

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ФРГ
ФРГ
2
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Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
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Франция
1
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Португалия
2
Франция
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