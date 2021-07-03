Вратарь Украины попал в сборную осенью — из-за ковида вылетели три основных. Тащит на линии, но привозит на выходах

Футбол Евро 2020 1/4 финала, 3.07.2021, 22:00 Украина - Англия -

Вратарь Георгий Бущан — одна из причин, почему сборная Украины сегодня выйдет в Риме на четвертьфинал Евро-2020 против Англии.

Наравне с Зинченко, Ярмоленко и Яремчуком он стал важнейшим игроком группового этапа и ⅛ финала. Бущан на Евро занимает четвертое место по сэйвам (13 за 4 матча, 7 — из пределов штрафной), он даже потащил пенальти с Македонией, но пропустил после добивания.

Как так получилось, что Украину тащит (вместе с остальными) вратарь, который два года назад не был основным даже в киевском «Динамо»?

Держите его историю.

Хотел быть нападающим, начинал на стадионе, где трибуны были сделаны из покрышек

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Чувство юмора Бущана — родом из Одессы. Именно там началась карьера будущего вратаря сборной Украины. Бущан играл и тренировался на стадионе, который в городе известен как «Таировская яма».

Объяснение простое. В начале 90-х там была большая яма, куда сбрасывали строительный мусор. А Василий Тодорчук, местный фанат футбола, решил на этом месте обустроить стадион. Даже трибуны тут были сделаны из старых покрышек.

Бущан на этом стадионе мог выбрать другое амплуа. Он, как и многие в начале 2000-х, восхищался игрой Шевченко в «Милане», поэтому мечтал стать нападающим. Но высокий рост предопределил карьеру, в ДЮСШ тренер поставил Георгия на позицию защитника, а тот пошел дальше и выбрал место в воротах.

В 15-летнем возрасте Бущаном активно заинтересовались «Металлист» и «Динамо». В финальной части юношеской лиги его команда финишировала четвертой, но голкипер отразил два пенальти и был признан лучшим вратарем турнира.

«В этот день мама поняла, что я серьезно занимаюсь футболом. Она мне сказала, что «Металлиста» может завтра и не быть, а вот «Динамо» — легендарный клуб, с именем и историей. Поэтому я выбрал «Динамо», — вспоминает Бущан.

В Киев Георгий приехал летом 2009-го — и сразу в дубль, а не в юниорскую команду. Половину недели он тренировался с «Динамо-2», другую половину — с 15-летними сверстниками.

Впервые попал в заявку «Динамо» в 17 лет, но дебютировал только в 23

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Первый вызов в первую команду Бущан получил еще при Семине. На матч Лиги Европы со «Сток Сити» в 2011-м остался только один голкипер — Максим Коваль. На лавку пришлось вызывать 17-летнего кипера из дубля.

«Меня трясло целый день. Так сложились обстоятельства. Саша Шовковский получил травму на предыгровой тренировке, а третьим голкипером был Артем Кичак, но в еврокубках он не имел права играть. Так получилось, что остался один Макс Коваль. Мы сыграли матч за дубль, где-то отдыхали в кафе, а утром звонят Луценко и Михайлов и сообщают, что я лечу с командой на матч Лиги Европы», — говорит Бущан.

После «Сток Сити» Георгий еще дважды попадал в заявку на последние туры УПЛ перед зимним перерывом, а потом очень долго играл лишь за вторую команду и дубль. Дебютировал в «Динамо» голкипер только спустя шесть лет — в августе 2017 года.

В те годы у Бущана была и насыщенная личная жизнь: в 19 лет он женился на известной балерине Кристине Шишпор, у пары родилась дочь, а спустя какое-то время начался разлад. Все это отражалось на игре Георгия и его психологическом состоянии.

«Эти шесть лет я пытался найти себя, а сегодня вы видите того Бущана, который прошел этот путь. Но это не то, что я хочу видеть, еще есть над чем работать», — объясняет Георгий.

Дебют в основной команде не встряхнул Бущана, а скорее наоборот — молодой кипер не выдержал статус.

—Подумал, что все в шоколаде. Тогда еще Макса Коваля в аренду отправили. Думаю, ну все, песня — работать не надо. А потом был тяжелый период времени: сломал ногу, потерял место в составе, развод. Казалось, сейчас ножку залечу, и все будет нормально. Но все идет от головы. Ты можешь быть физически готов, но психологически у тебя каша в голове, ничего не получается. Психология — самое главное для вратаря, — говорит Бущан.

Взял номер Шовковского, хотя мог уйти из «Динамо»

В 2017 году Александр Шовковский завершил карьеру, и в «Динамо» освободился первый номер, который взял Бущан.

«Сейчас я, может быть, так и не сделал бы. Тогда был очень смелым. Потом уже понял, что нельзя в грязь лицом падать. Легендарный человек для “Динамо”, его номер еще не успел остыть, а уже на ком-то. Это было очень смело, — вспоминает Бущан. — Меня Шовковский научил молчать — не проявлять негативные эмоции. Это тебя не красит».

За два сезона под первым номером Бущан сыграл только 21 матч во всех турнирах. Он мог покинуть «Динамо» в 2019-м после истечения контракта. Но все же решил остаться.

«Тренироваться — это классно, но хочется играть. Я очень долго думал, пару месяцев шли переговоры о новом контракте. Но стопроцентного предложения у меня на руках не было. Я привык к Киеву, мне нравится команда, я в очень близких отношениях с болельщиками. Сегодня понимаю, что правильно поступил», — сказал Бущан.

Неожиданный дебют в сборной, 13 сэйвов с Германией, 8 — с Испанией

По-настоящему первым номером «Динамо» Георгий Бущан стал только в сезоне-2019/20. Коваль уехал в «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии, а Бущан выиграл конкуренцию у Бойко и Рудько. За год одессит провел 28 матчей, 10 из которых отстоял на ноль.

«Я привел психологическое состояние в порядок, поэтому все пошло как нужно. Я расставил все по полочкам», — объясняет прогресс Георгий.

Минувший сезон — лучший в карьере Бущана. Благодаря его сэйвам «Динамо» прорвалось в групповой этап Лиги чемпионов. В ответном матче с «Гентом» Бущан взял 14 ударов!

Топовая игра в еврокубках, а также уверенные выступления в УПЛ (за сезон Георгий отстоял на ноль в 23 матчах чемпионата) продвинули Бущана в сборную Шевченко. Георгия вызвали на сентябрьские матчи Лиги наций, а в октябре он неожиданно стал основным голкипером.

«Мой первый вызов в сборную? Сначала я подумал, что это шутка, потом сильно разволновался. В конце концов, приехал, всех ребят знал раньше, собралась хорошая компания. Была теплая атмосфера, и готовиться к матчам было весело», — вспоминает Бущан.

Тогда коронавирус выбил из колеи Андрея Пятова («Шахтер»), Андрея Лунина («Реал») и Юрия Панькива («Рух Львов»), на товарищеский матч с Францией остался только один вариант — Бущан. Дебют сам Георгий вряд ли любит вспоминать, он пропустил семь мячей, хотя еще в шести моментах потащил. А далее подвиги в Лиге наций: 13 сэйвов с Германией, 8 — с Испанией. Тогда Бущан выдал сумасшедший отрезок: в пяти матчах за «Динамо» и сборную Украины Бущан совершил 45 сэйвов.

Подмигивал Рамосу после сэйва, фанат Буффона

Матч с Испанией, в котором впервые Бущан отыграл на ноль в сборной, запомнился противостоянием с Серхио Рамосом. Легендарный защитник пробивал штрафной, Бущан в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Серхио подмигнул киперу, тот ответил тем же. Пока главный кадр в карьере украинского вратаря.

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Прошлой осенью Бущан встретил много суперзвезд, матчи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов — вообще особенные, ведь он давний фанат Джанлуиджи Буффона. Итальянский кипер просидел оба матча в запасе, но в Турине украинец сделал фото с легендой. А зимой Буффон даже записал обращение к Бущану, в котором пожелал ему большой и яркой карьеры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CMw1-_6pEo_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CMw1-_6pEo_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMw1-_6pEo_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sixteen Football Agency (@sixteen_football_agency)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Болею за него с момента, когда он стал чемпионом мира — в 2006 году. Резо Чохонелидзе раньше работал в “Милане”, я попросил его договориться о футболке Буффона. Мы пришли в раздевалку туринцев, я увидел Джиджи и чуть не расплакался как маленький мальчик. Забыл про футболку. Он пожелал удачи мне, я — ему. У него сумасшедшая энергетика. И Резо сфотографировал нас на свой телефон», — говорит Бущан.

Бущан в четверке вратарей Евро-2020 по количеству сейвов

Отсутствие игровой практики в клубе у Пятова и Лунина сделало Бущана первым в сборной. Георгий хоть и временами ошибался, но в целом стабильно и на высоком уровне провел сезон. И поехал на Евро-2020 первым номером.

После четырех матчей Бущан — в топ-4 по числу сейвов. Игра на линии — самое сильное качество Бущана. Сам он говорит, что это результат хорошего выбора позиции. Один лишь высокий рост и длина рук не помогут добиться успеха. Для вратаря важно уметь правильно располагать тело и реагировать.

Координация и реакция у Георгия на высоком уровне в том числе и благодаря боксу, которым он увлекается давно. Порой Бущан складывается в самых немыслимых ситуациях и отражает сложнейшие удары в упор или с 11-метровой отметки.

«Часто стараюсь оставаться после занятий с Зинченко или Малиновским. Они мне бьют по воротам. Работа продолжается. А перед игрой мы обязательно просматриваем, кто выполняет пенальти у соперника. Поэтому плюс-минус есть понимание, куда он может пробить», — объясняет голкипер.

Еще один прокачанный скилл Бущана — игра ногами. То, что очень ценит во вратарях Андрей Шевченко. Процент точности его передач по прошлому сезону — 85,6%. Один из ярчайших результатов этого скилла — пас в стиле Эдерсона в товарняке против Северной Ирландии. Бущан длинной передачей вывел партнеров два в одного — правда, лайнсмен зафиксировал офсайд.

При этом в юности Бущан не так уверенно играл в пас.

«После академии у меня левая нога была для самоката. Наступило время, когда для вратаря было важно хорошо играть ногами. Я много работал с Тарасом Луценко (тренер вратарей киевского “Динамо”), очень благодарен ему», — говорит Георгий.

Но есть и большой минус. Бущан иногда ошибается на выходах. Например, в простом эпизоде в матче с Германией.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NnhbRLLaaaw?start=168" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ошибался в еврокубковых матчах за «Динамо», за что ему даже публично доставалось от Луческу.

«Я знаю свои слабые места», — подтверждает проблему Бущан.

Мечтает играть в Серии А, контракт с «Динамо» — до 2023-го

Летом прошлого года, после выхода «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов, Мирча Луческу попросил Игоря Суркиса переподписать несколько молодых футболистов, повысив их условия до уровня ЛЧ. Но в этом списке не оказалось Бущана.

Контракт голкипера с «Динамо» действует до лета 2023 года. Успех на Евро может дать Бущану новый шанс. По информации ТаТоТаке (украинское ютуб-шоу), к Бущану есть интерес из Италии, но кажется, пока не очень предметный.

«Приятно читать, что различные клубы мной интересуются. Но пока о какой-то конкретике я не слышал», — сказал вратарь.

Сам Бущан без ума от Серии А.

«Сейчас у меня идеальный возраст для вратаря: есть силы, эмоции и возможности для роста. Я не хочу останавливаться на том Бущане, который есть сегодня. Я хочу еще его развивать».