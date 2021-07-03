Спинаццола: Мечта сборной Италии живет. Скоро вернусь на поле, я в этом уверен

«К сожалению, мы все знаем, что произошло вчера, но наша мечта живёт. Для этой замечательной команды нет ничего невозможного. Скоро вернусь на поле, я в этом уверен!» — написал Спинаццола на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, на 79-й минуте матча Бельгия — Италия Спинаццола получил серьёзную травму. Игрока унесли с поля на носилках, а на глазах у него были слёзы. Позже стало известно, что у защитника диагностирована травма ахиллова сухожилия.
В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании. Сегодня, 3 июля, пройдут оставшиеся четвертьфиналы: Чехия — Дания и Украина — Англия.