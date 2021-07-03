Руслан Малиновский впервые дал интервью на украинском языке и вызвал восторг у болельщиков

«У нас было небольшое теоретическое занятие, во время которого Андрей Николаевич Шевченко сказал, что придется где-то добавлять в скорости и не забывать говорить себе, что мы уже чего-то достигли», — сказал Малиновский на украинском.
В комментариях к видео пользователи с восторгом оценили его уровень владения языком и поблагодарили Малиновского за интервью на украинском.
«Малина, ты прекрасно говоришь по-украински! Продолжай, пожалуйста», — написал пользователь под ником Vasyl Bendas.
«Малина зря стесняется своего украинского. Приятно удивил», — отметил пользователь Maksym Kyiak.
«Большое уважение за украинский! Верим и болеем!» — написала пользовательница под ником Anna Ilnyzka.