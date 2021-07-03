Кириченко: Итальянцы не являются неоспоримым фаворитом Евро — такой команды сейчас нет

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
16:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кириченко: Итальянцы не являются неоспоримым фаворитом Евро — такой команды сейчас нет

Известный футболист и тренер, экс-наставник «Уфы» Дмитрий Кириченко затруднился назвать главного фаворита Евро-2020.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Как можно было ожидать от Бельгии феерии в матче с итальянцами? Италия — команда высочайшего уровня. К сожалению, Бельгия осталась командой четвертьфиналов, полуфиналов, несмотря на суперпоколение и игроков, которые выступают в топ-клубах. Но итальянцы не являются неоспоримым фаворитом турнира — такой команды сейчас нет. И мы видели, что против них те же австрийцы очень достойно играли. В итоге сказалось мастерство итальянцев, но там было уже дополнительное время. И Англия — Украина — интересный матч, и датчане во всех играх показали высокое качество игры. Фаворитов нет, даже если сравнивать составы и стоимость игроков. Надо понимать, что в одном отдельно взятом матче любой момент может повернуть игру в другое русло», — сказал Кириченко «Газете.Ru».

Италия обыграла Бельгию 2:1 и сыграет в полуфинале с Испанией, которые выбили из борьбы швейцарцев в серии пенальти. Вторая полуфинальная пара пока не определена, она станет известна по результатам матчей Чехия — Дания и Англия — Украина.

 Черчесова призывают омолаживать состав. Но на Евро не хватило именно вожаков-ветеранов
Главную американскую звезду поймали на допинге. Скандал перед Олимпиадой
Главные темы
Почему в сборной России при Черчесове не будет Смолова
Вратарь Украины попал в сборную, когда вылетели три основных
4 дня назад над ним смеялись. Теперь он тащит Испанию к финалу
Италия и Испания – классика Евро. Они играют 4-й турнир подряд
Стогниенко прокомментирует финал Евро-2020 на канале «Россия 1». Один из полуфиналов покажет Первый канал
Зеленский пообщался с футболистами сборной Украины перед матчем с Англией
Саутгейт обязан побеждать: анонс матча Украина — Англия
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Андрей Шевченко назвал ключевое отличие сборных Англии и Украины
«Не Кремлю принимать такие решения». Песков — о возможной отставке Черчесова
«За нас практически вся Европа». На Украине не сомневаются в поддержке итальянцев
Де Брейне играл против Италии с разрывом связок голеностопного сустава
Унай Симон: я бы отдал приз лучшему игроку матча Испания — Швейцария Яну Зоммеру
Мартинес: Мы не выиграли Евро, но можем гордиться командой
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Кевин де Брейне после матча с Италией
Де Брейне: хочу поблагодарить медиков, это странный ЧЕ для меня
Римские болельщики ликуют после победы сборной Италии в ¼ финала ЕВРО
Манчини: не думаю, что Италии было слишком тяжело в матче с бельгийцами
Спинаццола получил серьезную травму ахилла и выбыл на несколько месяцев
Италия идеально прошла проверку топ-соперником. Манчини изменил менталитет сборной
Италия вышла в полуфинал Евро, потеряв Спинаццолу. Он лучший в сборной и спас команду от гола Лукаку
Лоренцо Инсинье признан лучшим игроком матча Евро с бельгийцами
У Италии Манчини 32 матча подряд без поражений. Команда обновила рекорд
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата Европы
Швейцария едва не сотворила еще одну суперсенсацию. Испания прошла лишь по пенальти
Сборная Испании обыграла Швейцарию и стала первым полуфиналистом Евро
Бельгия и Италия назвали стартовые составы на матч ¼ финала Евро-2020
Появилась петиция с требованием отставки Черчесова
Во время четвертьфинала Евро в Петербурге на поле выбежал болельщик
Моуринью назвал Бензема фантастическим игроком
«Я — за Черчесова. У нас любят уничтожать». Интервью Виктории Лопыревой о Евро-2020 и сборной России
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
На Евро-2020 забито 10 автоголов — это больше, чем за все прошлые чемпионаты Европы
Швейцария — Испания: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Саутгейт впечатлен работой Шевченко в сборной Украины
«Третий брат Кличко»: фанаты смеются над пресс-конференцией Черчесова
Кроос завершил карьеру в сборной Германии. Он выступал за команду с 2010 года
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
«На Евро надо было попадать. Это мы сделали». Короткий пересказ почти трехчасового выступления Черчесова
«Черчесов говорит на русском, но я его не понимаю». Как реагируют на пресс-конференцию тренера сборной России
Швейцарский болельщик с вирусного фото теперь звезда. К нему идут рекламодатели, Swiss Air подарила билет в Питер
Кот-оракул из Эрмитажа предсказал победу футболистов из Испании
Станислав Черчесов назвал единственную претензию к футболистам сборной России
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь