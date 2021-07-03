Кириченко: Итальянцы не являются неоспоримым фаворитом Евро — такой команды сейчас нет

«Как можно было ожидать от Бельгии феерии в матче с итальянцами? Италия — команда высочайшего уровня. К сожалению, Бельгия осталась командой четвертьфиналов, полуфиналов, несмотря на суперпоколение и игроков, которые выступают в топ-клубах. Но итальянцы не являются неоспоримым фаворитом турнира — такой команды сейчас нет. И мы видели, что против них те же австрийцы очень достойно играли. В итоге сказалось мастерство итальянцев, но там было уже дополнительное время. И Англия — Украина — интересный матч, и датчане во всех играх показали высокое качество игры. Фаворитов нет, даже если сравнивать составы и стоимость игроков. Надо понимать, что в одном отдельно взятом матче любой момент может повернуть игру в другое русло», — сказал Кириченко «Газете.Ru».