Кириченко: Итальянцы не являются неоспоримым фаворитом Евро — такой команды сейчас нет
Известный футболист и тренер,
Известный футболист и тренер,
«Как можно было ожидать от Бельгии феерии в матче с итальянцами? Италия — команда высочайшего уровня. К сожалению, Бельгия осталась командой четвертьфиналов, полуфиналов, несмотря на суперпоколение и игроков, которые выступают в
Италия обыграла Бельгию 2:1 и сыграет в полуфинале с Испанией, которые выбили из борьбы швейцарцев в серии пенальти. Вторая полуфинальная пара пока не определена, она станет известна по результатам матчей Чехия — Дания и Англия — Украина.