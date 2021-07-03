Ширер — о матче Бельгия — Италия: Иммобиле взглянул на судью ещё до того, как упал. Стыд!

В эпизоде с первым голом, автором которого стал Николо Барелла, Иммобиле упал в штрафной бельгийцев после контакта с футболистом соперника. Когда мяч оказался в сетке, Чиро вскочил и побежал праздновать гол с партнёрами.

«Даже смеяться не хочется над этим, потому что это жалкое зрелище. Можно увидеть, как он взглянул на судью ещё до того, как упал. Стыд, вот что это!» — цитирует Ширера Metro.