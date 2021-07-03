Стоунз: у Украины хорошая команда, которая забила пару отличных голов
Защитник сборной Англии Джон Стоунз поделился эмоциями в преддверии встречи со сборной Украины в рамках ¼ финала Евро-2020.
Защитник сборной Англии Джон Стоунз поделился эмоциями в преддверии встречи со сборной Украины в рамках ¼ финала Евро-2020.
«Если сможем пройти весь путь до конца и выиграть турнир, не пропустив, это станет большим достижением в истории, но впереди у нас сильный соперник, и пока мы сосредоточены только на этой игре.
Я знаю, что у Украины хорошая команда, которая забила пару отличных голов в предыдущих матчах», — цитирует Стоунза
Матч ¼ финала Евро-2020 Украина — Англия пройдёт сегодня, 3 июля. Начало — в 22:00 мск.
Победитель этого матча в полуфинале чемпионата Европы встретится с сильнейшим в паре Чехия — Дания.