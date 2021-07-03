Стоунз: у Украины хорошая команда, которая забила пару отличных голов

«Если сможем пройти весь путь до конца и выиграть турнир, не пропустив, это станет большим достижением в истории, но впереди у нас сильный соперник, и пока мы сосредоточены только на этой игре.



Я знаю, что у Украины хорошая команда, которая забила пару отличных голов в предыдущих матчах», — цитирует Стоунза пресс-служба УЕФА.