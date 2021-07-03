Властимил Петржела: Дзюба не должен завершать карьеру в сборной. Мне понравилось, как он сыграл на Евро, проблема была не в нем

«Дзюба не должен завершать карьеру в сборной, он неплохой игрок. Я бы не сказал, что из-за возраста качество его игры снижается.



Мне понравилось, как Дзюба сыграл на Евро. Проблема сборной России была не в Дзюбе. При игре в обороне были допущены грубейшие ошибки, которые повлияли на результат.



На позиции форварда в штрафной он очень силен. В оттяжке, конечно, его лучшие качества теряются, но Дзюба — мощный игрок, против которого защитникам очень тяжело вести борьбу.



Хватит ли сил играть за “Зенит” и сборную? Ну, это же его работа, должно хватить. На несколько лет его еще точно хватит, Чемпионат мира не так далеко», — сказал Петржела.