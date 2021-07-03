Чехия — Дания: угловой назначен ошибочно, но ВАР не мог отменить гол датчан
На 5-й минуте матча ¼ финала чемпионата Европы Чехия — Дания ошибся второй ассистент Эрвин Зайнстра.
На 5-й минуте матча ¼ финала чемпионата Европы Чехия — Дания ошибся второй ассистент Эрвин Зайнстра.
Он решил, что мяч за линию ворот отлетел от Ондржея Челустки, был назначен угловой удар, после розыгрыша которого датчане открыли счет.
На самом деле мяч улетел за пределы поля от ноги Каспера Дольберга, а не от защитника чехов. Это видно на повторах.
Почему не вмешались видеоарбитры? Они не вмешиваются, если ошибочно назначен штрафной, свободный или угловой удары.