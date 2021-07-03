Чехия — Дания: угловой назначен ошибочно, но ВАР не мог отменить гол датчан

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Он решил, что мяч за линию ворот отлетел от Ондржея Челустки, был назначен угловой удар, после розыгрыша которого датчане открыли счет.

На самом деле мяч улетел за пределы поля от ноги Каспера Дольберга, а не от защитника чехов. Это видно на повторах.