На Евро-2020 был установлен новый рекорд по количеству голов забитых головой
Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни открыл счет на 5-й минуте матча ¼ финала Евро с Чехией.
Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни открыл счет на 5-й минуте матча ¼ финала Евро с Чехией.
Йенс Ларсен от угла поля выполнил подачу в центр чешской штрафной, откуда Дилейни нанес удар головой — мяч после отскока от газона залетел в угол ворот.
На Евро-2020 было забито уже 24 мяча головой — это рекорд чемпионатов Европы, сообщает OptaJoe.