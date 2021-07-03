Это что, «Дом-2» от Италии? Как сборная проводила Спинаццолу на лечение в Рим

«50 раз показали, как капитан сборной Венгрии поднимал на подвиги свою команду.



Могу вам со всей ответственностью заявить, что перед первой игрой с Бельгией Дзюба делал то же самое.



У каждого свой характер. Мы не «Дом-2″, чтобы все вам показывать. Артем делал то же самое, но он об этом не скажет. Вот венгры показали, а мы не показываем», — объяснил Черчесов.