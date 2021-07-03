Это что, «Дом-2» от Италии? Как сборная проводила Спинаццолу на лечение в Рим
На уже легендарной
На уже легендарной
«50 раз показали, как капитан сборной Венгрии поднимал на подвиги свою команду.
Могу вам со всей ответственностью заявить, что перед первой игрой с Бельгией Дзюба делал то же самое.
У каждого свой характер. Мы не «Дом-2″, чтобы все вам показывать. Артем делал то же самое, но он об этом не скажет. Вот венгры показали, а мы не показываем», — объяснил Черчесов.
Сборная Италии будто услышала слова тренера и выпустила ролик, где вся команда трогательно прощается с Леонардо Спинаццолой — у 28-летнего игрока разрыв ахиллова сухожилия, может пропустить до 12 месяцев.
А вот еще одно видео — из самолета сразу после победы над Бельгией.
Прощание с Жирковым, вылетевшим в первом же матче, нам не показывали — Черчесов просто сообщил, что «Юру мы потеряли до конца турнира». Интересно, каким оно было?