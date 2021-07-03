«Возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу.



Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха».



Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход.



Напомним, что ФИФА — организаторы чемпионата мира по футболу в 2018 году — оказались более интеллигентными и отказались от примитивной идеи занятия фанатами Дворцовой площади. Напомним также, что до сих пор не угасло чувство стыда за каток на Дворцовой в 2007—2008 годах, также навязанный внешним давлением, — говорится в заявлении Эрмитажа.