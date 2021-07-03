Эрмитаж выступил против фан-зоны в Петербурге, но она будет работать до конца Евро-2020
Музей изобразительного и
Музей изобразительного и
На официальном сайте музея появилось соответствующее заявление.
«Возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям
Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади
Это лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход.
Напомним, что ФИФА — организаторы чемпионата мира по футболу в 2018 году — оказались более интеллигентными и отказались от примитивной идеи занятия фанатами Дворцовой площади. Напомним также, что до сих пор не угасло чувство стыда за каток на Дворцовой в 2007—2008 годах, также навязанный внешним давлением, — говорится в заявлении Эрмитажа.
Однако
«Зона публичного просмотра будет работать до конца чемпионата, до финального матча. Символику Евро в городе начнут убирать 13 июля», — цитирует Пиотровского ТАСС.