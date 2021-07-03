Каррагер о Кейне: Говорят, для него создают мало моментов, но он сам должен делать больше

«Сейчас многие говорят о том, что другие создают для Кейна недостаточно моментов, недостаточно вовлекают его в игру. Но ему нужно делать больше и самому. В этом я вижу проблему. Харри Кейну нужно самому делать больше.



Если у него будет шанс забить — он забьет. В первом тайме [игры с Германией] он не реализовал момент, но во втором забил. Думаю, большинство форвардов скажет вам, что забить один из двух — это здорово. С этим у меня нет проблем.



Но он создает для себя недостаточно много таких ситуаций. Он слишком слабо прессинговал Хуммельса. Ему нужно чаще просить мяч, чаще с ним работать.



Я надеюсь, что мы снова увидим энергичного Кейна, потому что ситуация такова, что Англия может выиграть турнир. Мне кажется, для этого необходимо, чтобы Кейн ближе подошел к своей лучшей форме, чем за последние 3−4 матча», — отметил Каррагер.