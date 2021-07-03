Чешский форвард Шик сравнялся с Роналду по голам на Евро-2020
Сборная Дании встречается с командой Чехии в четвертьфинале чемпионата Европы.
Сборная Дании встречается с командой Чехии в четвертьфинале чемпионата Европы.
На 49-й минуте встречи, которая проходит на олимпийском стадионе в Баку, забитым мячом отметился чешский нападающий Патрик Шик, сокративший отставание в счете (1:2).
Для Шика этот гол стал пятым на турнире. Таким образом, он догнал в списке бомбардиров ЕВРО-2020 с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.
Роналду в четырех матчах чемпионата забил пять мячей, три из которых после реализованных пенальти. У Шика четыре из пяти мячей забиты с игры.
При этом сборная Португалии уже завершила выступление на турнире, выбыв на стадии 1/8 финала.