Чешский форвард Шик сравнялся с Роналду по голам на Евро-2020

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Футбол Евро 2020 1/4 финала, 3.07.2021, 19:00 Чехия 1 Дания 2

На 49-й минуте встречи, которая проходит на олимпийском стадионе в Баку, забитым мячом отметился чешский нападающий Патрик Шик, сокративший отставание в счете (1:2).

Для Шика этот гол стал пятым на турнире. Таким образом, он догнал в списке бомбардиров ЕВРО-2020 с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналду в четырех матчах чемпионата забил пять мячей, три из которых после реализованных пенальти. У Шика четыре из пяти мячей забиты с игры.