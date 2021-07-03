Победу Дании запустил Дилэйни. Перед ЧМ-2018 он признался в дальтонизме

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Томас Дилэйни стал одним из главных героев четвертьфинала Дания — Чехия (2:1). Он открыл счет уже на 5-й минуте и начал победу, которая вывела сборную в полуфинал.

Иногда Томас борется на поле не только с соперником, но и с самим собой, потому что страдает дальтонизмом.

Перед ЧМ-2018 Дилэйни дозвонился на радио DR P3. Он хотел поддержать слушателя, который признался, что не мог различать игроков в товарняке Дания — Мексика, потому что они играли в красных и зеленых футболках. Сложность восприятия этих оттенков — самая распространенная у дальтоников.

Дилэйни назвал только имя и сказал: «Я сам плохо отличаю красный от зеленого. Не сказал бы, что все совсем плохо, но иногда бывают проблемы».

Ведущий спросил:

— Из-за этого у вас бывают проблемы, когда смотрите футбол?

— На днях на поле было сложновато понять, кто из моей команды, а кто — из другой.

— Так… А вы играете за красную или зеленую команду?

— За красную.

— Вы играли за красную, против вас была зеленая — и вы не могли отличить?

— Ага.

— А за какую команду вы играете, Томас?

— Сборная Дании.

Дилэйни рассказывал, что дальтонизм у него с детства. Он может различать красный и зеленый, только если не нужно смотреть краем глаза на их быстрые колебания. А в футболе приходится.

На звонок Дилэйни отреагировала основательница компании Colour Blind Awareness (поддерживает людей с дальтонизмом) Кэтрин Олбани-Уорд: «Он первый в истории игрок такого уровня, который открыто признался, что дальтоник. Думаю, он и сам не понимает, к чему может привести его признание».

Как минимум оно привело к тому, что в первом матче на ЧМ Австралия сыграла в темно-зеленой гостевой форме вместо желтой — чтобы Дилэйни было легче отличить ее от белой формы Дании.

Организации, которые защищают дальтоников, опасались, что у Дилэйни возникнут трудности с карьерой, но ничего подобного не случилось. Прямо перед стартом ЧМ он перешел из «Вердера» в «Боруссию» за 20 млн евро.

Трансфер обрадовал Дилэйни не только потому, что он оказался в мощном клубе, но и потому, что «Боруссия» играет в желтом. На первой пресс-конференции, отвечая на вопрос о дальтонизме, Дилэйни указал на ковер и сказал: «Это зеленый цвет. Я это ясно вижу». Затем повернулся и указал на название спонсора Thorn: «А здесь красный, да?» Сомнение вызвало смех и у самого Делейни, и у журналистов. Футболист объяснил: «Могут быть проблемы с нюансами. Но мы играем в желтом, это здорово! Вот почему я здесь: больше никакого зеленого, как в «Вердере».