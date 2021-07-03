Победу Дании запустил Дилэйни. Перед ЧМ-2018 он признался в дальтонизме
Но это не мешает ему забивать.
Но это не мешает ему забивать.
Томас Дилэйни стал одним из главных героев четвертьфинала Дания — Чехия (2:1). Он открыл счет уже на 5-й минуте и начал победу, которая вывела сборную в полуфинал.
Иногда Томас борется на поле не только с соперником, но и с самим собой, потому что страдает дальтонизмом.
Перед ЧМ-2018 Дилэйни дозвонился на радио DR P3. Он хотел поддержать слушателя, который признался, что не мог различать игроков в товарняке Дания — Мексика, потому что они играли в красных и зеленых футболках. Сложность восприятия этих оттенков — самая распространенная у дальтоников.
Дилэйни назвал только имя и сказал: «Я сам плохо отличаю красный от зеленого. Не сказал бы, что все совсем плохо, но иногда бывают проблемы».
Ведущий спросил:
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— На днях на поле было сложновато понять, кто из моей команды, а кто — из другой.
— Так… А вы играете за красную или зеленую команду?
— За красную.
— Вы играли за красную, против вас была зеленая — и вы не могли отличить?
— Ага.
— А за какую команду вы играете, Томас?
— Сборная Дании.
Дилэйни рассказывал, что дальтонизм у него с детства. Он может различать красный и зеленый, только если не нужно смотреть краем глаза на их быстрые колебания. А в футболе приходится.
На звонок Дилэйни отреагировала основательница компании Colour Blind Awareness (поддерживает людей с дальтонизмом) Кэтрин Олбани-Уорд: «Он первый в истории игрок такого уровня, который открыто признался, что дальтоник. Думаю, он и сам не понимает, к чему может привести его признание».
Как минимум оно привело к тому, что в первом матче на ЧМ Австралия сыграла в
Организации, которые защищают дальтоников, опасались, что у Дилэйни возникнут трудности с карьерой, но ничего подобного не случилось. Прямо перед стартом ЧМ он перешел из «Вердера» в «Боруссию» за 20 млн евро.
Трансфер обрадовал Дилэйни не только потому, что он оказался в мощном клубе, но и потому, что «Боруссия» играет в желтом. На первой
Такими темпами Дания может стать золотой. С ним у Дилэйни никаких разногласий.