Бакинская жара: Сборная Дании обыграла чехов и вышла в полуфинал Евро

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Датчане оккупировали город

Матчи плей-офф для датских фанатов — не только время показать единение со своей любимой командой, но и отличная возможность попутешествовать. Три игры скандинавов на групповом этапе прошли в Копенгагене, и только в 1/8 финала датчане смогли распробовать Евро на вкус не у себя дома, а заграницей. Правда, ехать пришлось не так далеко, в Амстердам, но зато уверенная победа над Уэльсом подарила датским любителям футбола настоящее приключение — поездку в далекий Баку.

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И, надо сказать, воспользовались они этой возможностью сполна. В столицу Азербайджана прилетели более тысячи датчан, которые принесли в город настоящий праздник. Скандинавские фанаты не стали кучками разбредаться по просторным улицам, а централизованно оккупировали территорию одного из местных баров. С каждым выпитым литром пива болельщики становились шумнее, общительнее и дружелюбнее. Исполняя популярные национальные песни и кричалки, они вовлекали в свой мини-фестиваль местных жителей, которые с радостью присоединялись к ним.

Нередко на улице рядом с баром появлялись болельщики с символикой других сборных, и они тут же получали порцию доброй иронии от скандинавов. Так, порядка пятидесяти датских фанатов обрушили на парня в форме немецкой сборной кричалки — напоминание о том, что его любимая команда уже уехала домой. А молодому человеку в кепке «Россия» с улыбками на лице успели напомнить счет очной встречи.

Только почему-то кричали они «4:0!», как будто специально забыв о голе Артема Дзюбы. Но кто сейчас о нем вообще помнит?

Чешских же болельщиков было в разы меньше. Виной тому жесткие антиковидные меры в Чехии, которые обвязывают путешественников по возвращении на родину отбывать карантин. Из-за этого, как рассказали в одном из бакинских отелей, в самый последний момент многие чехи отменили свои брони в гостиницах. Правда, отсутствие чешских фанатов компенсировали датчане, еще раз отчетливо показав, почему их считают одной их главных достопримечательностей Евро.

Дания была точнее

В преддверии матча много внимания уделялось жаркой погоде в Баку. По температуре, устоявшейся в городе, Баку мог соревноваться только с Будапештом и Санкт-Петербургом. На момент стартового свистка термометр показывал 30 градусов тепла, и это без учета высокой влажности. Что, однако, не помешало командам с самых первых минут задать высокий темп игры. Активнее были чехи, искавшие дальними забросами своего лучшего бомбардира на турнире Патрика Шика. Датчане не только смогли отбиться, но и забили быстрый гол: на 5-й минуте после подачи углового счет открыл хавбек Томас Дилэйни.

Могло показаться, что после этого датская команда закроется и встанет автобусом у своих ворот, но это не в характере коллектива Каспера Юлманда. Сборная Чехии взяла под контроль мяч, все так же забрасывала мяч на Шика, но была вынуждена оглядываться назад, где шанса в своих быстрых контратаках ждали форвард Мартин Брэтуэйт и полузащитник Миккель Дамсгор. Пару раз они были близки к тому, чтобы довести красивые комбинации до решающего удара, но не хватало удачи и последнего паса.

Тем временем, чехи тоже имели очень хорошие моменты. Например, дважды в шаге от гола находился хавбек Томаш Голеш, но оба раза на высоте был голкипер датчан Каспер Шмейхель. На 38-й минуте скандинавы дали сопернику достойный ответ: с левого края защитник Йоаким Меле шведой вырезал мяч на дальнюю штангу, где его передачу беспрепятственно замкнул нападающий Каспер Дольберг.

Можно сказать, что плей-офф — бенефис Дольберга, ведь в матче с командой Уэльса он отметился дублем, хотя до начала решающей стадии турнира в стартовом составе своей сборной не появлялся.

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В перерыве главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы сделал две замены, которые придали игре нужный темп. И это практически сразу дало результат — Шик классно распорядился своим моментом и отправил мяч в нижний угол ворот Шмейхеля — 1:2. Тем самым Патрик забил пятый гол на турнире и повторил достижение своего звездного предшественника Милоша Бароша, который зажигал на Евро-2004.

После локального успеха чехи окопались около чужой штрафной, но им не хватало скорости и точности передач для того, чтобы взломать подвижную оборону. Юлманд делал замены в ключевые отрезки, освежая игру на тех участках, где игра датчан «проседала». Качественный матч-менеджмент не оставил сборной Чехии шанса, которую соперник продолжал терзать молниеносными контратаками. В последние 15 минут чехи свалились на навесы, с которыми центр обороны противника успешно справился. На большее рассчитывать по такой игре было нельзя.

2:1 — тяжелая победа, которая вывела сборную Дании в полуфинал Евро. Там она сыграет с победителем пары Англия — Украина. Так далеко на чемпионате Европы скандинавская команда не заходила с 1992 года, когда стала победителем турнира.