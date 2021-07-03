Малиновский не сыграет с Англией. Шевченко не включил его в заявку Украины

При этом вчера он, говоря о травмированных игроках, упомянул лишь хавбека Александра Зубкова, работавшего индивидуально.

На Евро-2020 Малиновский сыграл во всех четырех матчах, однако с Австрией был заменен в перерыве, а со Швецией вышел на 61-й минуте.