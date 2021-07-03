Малиновский не сыграет с Англией. Шевченко не включил его в заявку Украины
Сборная Украины встретится с Англией в ¼ финала Евро-2020.
Сборная Украины встретится с Англией в ¼ финала Евро-2020.
Андрей Шевченко не включил в заявку своей команды хавбека Руслана Малиновского, представляющего «Аталанту».
При этом вчера он, говоря о травмированных игроках, упомянул лишь хавбека Александра Зубкова, работавшего индивидуально.
На Евро-2020 Малиновский сыграл во всех четырех матчах, однако с Австрией был заменен в перерыве, а со Швецией вышел на 61-й минуте.