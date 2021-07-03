Шмейхель о выходе в полуфинал Евро: Дания достигла чего-то великого. Хотим, чтобы болельщики гордились нами

«Сложно подобрать слова. С Чехией было безумно сложно играть. В первом тайме мы играли хорошо, но во втором стало сложнее. Мы умеем сражаться, и мы сделали это.



Финальный свисток стал большим облегчением. Это были долгие шесть минут, в конце многие устали. Сейчас мы насладимся достигнутым. Мы не забегаем слишком далеко вперед, потому что мы достигли чего-то великого. Эти моменты так редки.



Безумно благодарны болельщикам за поддержку, мы говорили об этом в раздевалке перед матчем. Мы хотим, чтобы болельщики гордились нами», — сказал голкипер «Лестера».