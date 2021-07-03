Фанаты из Дании не смогут посетить полуфинал Евро на «Уэмбли» из-за COVID

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Датчане в субботу в Баку обыграли сборную Чехии со счетом 2:1. В полуфинале сборная Дании сыграет 7 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» с победителем матча Англия — Украина.

«Спрос на билеты на полуфинал велик, и многие болельщики хотят поехать в Англию, чтобы поддержать нашу сборную. К сожалению, ограничения на въезд в Англию означают, что в настоящее время датчане не смогут поехать в страну и посетить полуфинальную игру», — говорится в релизе DBU.

При этом британские власти разрешили посетить игру 5000 датских болельщиков, которые проживают на территории Англии.